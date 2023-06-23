https://ria.ru/20230623/tragediya-1879906658.html
В Комсомольске-на-Амуре обнаружили тело ребенка
В Комсомольске-на-Амуре обнаружили тело ребенка - РИА Новости, 23.06.2023
В Комсомольске-на-Амуре обнаружили тело ребенка
Тело десятилетнего мальчика обнаружили возле многоэтажного жилого дома в Комсомольске-на-Амуре, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T06:59
2023-06-23T06:59
2023-06-23T08:27
происшествия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Тело десятилетнего мальчика обнаружили возле многоэтажного жилого дома в Комсомольске-на-Амуре, сообщает прокуратура Хабаровского края. "Около 11.00 (04.00 мск - ред.) ... жилого дома по улице Вокзальной Комсомольска-на-Амуре обнаружен труп десятилетнего ребенка. Выясняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении прокуратуры.Ранее в местных соцсетях появилась информация, что тело мальчика первым увидел подросток у дома по улице Вокзальной, 95.Прокуратура города проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО подтвердил информацию о гибели ребенка. Следственным отделом по Комсомольску-на-Амуре проводится процессуальная проверка по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
https://ria.ru/20230622/avariya-1879891330.html
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
В Комсомольске-на-Амуре обнаружили тело ребенка
Прокуратура: у многоэтажного дома в Комсомольске-на-Амуре нашли тело 10-летнего мальчика
ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Тело десятилетнего мальчика обнаружили возле многоэтажного жилого дома в Комсомольске-на-Амуре, сообщает прокуратура Хабаровского края.
«
"Около 11.00 (04.00 мск - ред.) ... жилого дома по улице Вокзальной Комсомольска-на-Амуре обнаружен труп десятилетнего ребенка. Выясняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее в местных соцсетях появилась информация, что тело мальчика первым увидел подросток у дома по улице Вокзальной, 95.
Прокуратура города проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО подтвердил информацию о гибели ребенка. Следственным отделом по Комсомольску-на-Амуре проводится процессуальная проверка по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В аварии в новой Москве погиб подросток, еще трое человек пострадали