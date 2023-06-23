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В Комсомольске-на-Амуре обнаружили тело ребенка - РИА Новости, 23.06.2023
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06:59 23.06.2023 (обновлено: 08:27 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/tragediya-1879906658.html
В Комсомольске-на-Амуре обнаружили тело ребенка
В Комсомольске-на-Амуре обнаружили тело ребенка - РИА Новости, 23.06.2023
В Комсомольске-на-Амуре обнаружили тело ребенка
Тело десятилетнего мальчика обнаружили возле многоэтажного жилого дома в Комсомольске-на-Амуре, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T06:59
2023-06-23T08:27
происшествия
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Тело десятилетнего мальчика обнаружили возле многоэтажного жилого дома в Комсомольске-на-Амуре, сообщает прокуратура Хабаровского края. &quot;Около 11.00 (04.00 мск - ред.) ... жилого дома по улице Вокзальной Комсомольска-на-Амуре обнаружен труп десятилетнего ребенка. Выясняются обстоятельства произошедшего&quot;, - говорится в сообщении прокуратуры.Ранее в местных соцсетях появилась информация, что тело мальчика первым увидел подросток у дома по улице Вокзальной, 95.Прокуратура города проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО подтвердил информацию о гибели ребенка. Следственным отделом по Комсомольску-на-Амуре проводится процессуальная проверка по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край
Происшествия, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
В Комсомольске-на-Амуре обнаружили тело ребенка

Прокуратура: у многоэтажного дома в Комсомольске-на-Амуре нашли тело 10-летнего мальчика

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Тело десятилетнего мальчика обнаружили возле многоэтажного жилого дома в Комсомольске-на-Амуре, сообщает прокуратура Хабаровского края.
«

"Около 11.00 (04.00 мск - ред.) ... жилого дома по улице Вокзальной Комсомольска-на-Амуре обнаружен труп десятилетнего ребенка. Выясняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в местных соцсетях появилась информация, что тело мальчика первым увидел подросток у дома по улице Вокзальной, 95.
Прокуратура города проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО подтвердил информацию о гибели ребенка. Следственным отделом по Комсомольску-на-Амуре проводится процессуальная проверка по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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