https://ria.ru/20230623/tragediya-1879906658.html

В Комсомольске-на-Амуре обнаружили тело ребенка

В Комсомольске-на-Амуре обнаружили тело ребенка - РИА Новости, 23.06.2023

В Комсомольске-на-Амуре обнаружили тело ребенка

Тело десятилетнего мальчика обнаружили возле многоэтажного жилого дома в Комсомольске-на-Амуре, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T06:59

2023-06-23T06:59

2023-06-23T08:27

происшествия

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Тело десятилетнего мальчика обнаружили возле многоэтажного жилого дома в Комсомольске-на-Амуре, сообщает прокуратура Хабаровского края. "Около 11.00 (04.00 мск - ред.) ... жилого дома по улице Вокзальной Комсомольска-на-Амуре обнаружен труп десятилетнего ребенка. Выясняются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении прокуратуры.Ранее в местных соцсетях появилась информация, что тело мальчика первым увидел подросток у дома по улице Вокзальной, 95.Прокуратура города проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.СУСК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО подтвердил информацию о гибели ребенка. Следственным отделом по Комсомольску-на-Амуре проводится процессуальная проверка по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

https://ria.ru/20230622/avariya-1879891330.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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происшествия, комсомольск-на-амуре, хабаровский край