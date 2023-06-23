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Ефимов: пройдут торги на право реновации участка на Волгоградском проспекте - РИА Новости, 23.06.2023
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15:27 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/torgi-1879875626.html
Ефимов: пройдут торги на право реновации участка на Волгоградском проспекте
Ефимов: пройдут торги на право реновации участка на Волгоградском проспекте - РИА Новости, 23.06.2023
Ефимов: пройдут торги на право реновации участка на Волгоградском проспекте
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о начале приема заявок на право... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:27
2023-06-23T15:27
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о начале приема заявок на право комплексного развития неэффективно используемого участка на Волгоградском проспекте.Инвестор будет определен по результатам аукциона, который запланирован на15 августа.Площадь участка по адресу Волгоградский проспект, владение 32 - 15,91 гектара. Он находится вблизи станций метро "Волгоградский проспект", "Дубровка" и "Угрешская" МЦК. Здесь планируется возвести более 260 тысяч квадратных метров общественно-деловой и производственной недвижимости, инвестиции оцениваются в 36 миллиардов рублей.По словам Ефимова, ежегодный бюджетный эффект от редевелопмента ожидается в сумме свыше 2,5 миллиарда рублей, город должен получить более 6,5 тысячи новых рабочих мест.Начальная цена лота составляет 424,5 миллиона рублей, шаг аукциона – 8,48 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 3 августа.
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: пройдут торги на право реновации участка на Волгоградском проспекте

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о начале приема заявок на право комплексного развития неэффективно используемого участка на Волгоградском проспекте.
Инвестор будет определен по результатам аукциона, который запланирован на15 августа.
Площадь участка по адресу Волгоградский проспект, владение 32 - 15,91 гектара. Он находится вблизи станций метро "Волгоградский проспект", "Дубровка" и "Угрешская" МЦК. Здесь планируется возвести более 260 тысяч квадратных метров общественно-деловой и производственной недвижимости, инвестиции оцениваются в 36 миллиардов рублей.
По словам Ефимова, ежегодный бюджетный эффект от редевелопмента ожидается в сумме свыше 2,5 миллиарда рублей, город должен получить более 6,5 тысячи новых рабочих мест.
Начальная цена лота составляет 424,5 миллиона рублей, шаг аукциона – 8,48 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 3 августа.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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