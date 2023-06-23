https://ria.ru/20230623/torgi-1879875626.html

Ефимов: пройдут торги на право реновации участка на Волгоградском проспекте

Ефимов: пройдут торги на право реновации участка на Волгоградском проспекте - РИА Новости, 23.06.2023

Ефимов: пройдут торги на право реновации участка на Волгоградском проспекте

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о начале приема заявок на право... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:27

2023-06-23T15:27

2023-06-23T15:27

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественного-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о начале приема заявок на право комплексного развития неэффективно используемого участка на Волгоградском проспекте.Инвестор будет определен по результатам аукциона, который запланирован на15 августа.Площадь участка по адресу Волгоградский проспект, владение 32 - 15,91 гектара. Он находится вблизи станций метро "Волгоградский проспект", "Дубровка" и "Угрешская" МЦК. Здесь планируется возвести более 260 тысяч квадратных метров общественно-деловой и производственной недвижимости, инвестиции оцениваются в 36 миллиардов рублей.По словам Ефимова, ежегодный бюджетный эффект от редевелопмента ожидается в сумме свыше 2,5 миллиарда рублей, город должен получить более 6,5 тысячи новых рабочих мест.Начальная цена лота составляет 424,5 миллиона рублей, шаг аукциона – 8,48 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 3 августа.

https://ria.ru/20230621/efimov-1879425411.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва