https://ria.ru/20230623/titan-1880067798.html

Американский бизнесмен рассказал, что отказался от экскурсии на "Титане"

Американский бизнесмен рассказал, что отказался от экскурсии на "Титане" - РИА Новости, 23.06.2023

Американский бизнесмен рассказал, что отказался от экскурсии на "Титане"

Американский бизнесмен Джей Блум заявил, что отказался от экскурсии с сыном к "Титанику" на батискафе "Титан" со скидкой в 100 тысяч долларов на человека при... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T17:56

2023-06-23T17:56

2023-06-23T17:56

сша

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Американский бизнесмен Джей Блум заявил, что отказался от экскурсии с сыном к "Титанику" на батискафе "Титан" со скидкой в 100 тысяч долларов на человека при изначальной стоимости в 250 тысяч, после чего их места достались пакистанскому миллиардеру Шахзада Давуду и его сыну. "В феврале Стоктон (Раш, основатель компании OceanGate Expeditions) попросил меня и моего сына Шона погрузиться к "Титанику" в мае", - написал Блум на своей странице в Facebook*. По словам бизнесмена, погружение должно было пройти в мае, но его отложили из-за погодных условий. Блум пишет, что неоднократно выражал сомнения в безопасности экспедиции, однако Раш заявлял, что она безопаснее, чем полет на вертолете или подводное плавание. Блум впоследствии сказал Рашу, что не сможет принять участие в погружении из-за плотного графика. В итоге их места достались пакистанскому бизнесмену Шахзада Давуду и его сыну Сулейману, сообщил Блум. Он также опубликовал фотографии переписки с Рашем, который предлагал ему отправиться в мае в экспедицию по "горящей цене" в 150 тысяч долларов. Туристический аппарат "Титан" пропал в воскресенье во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. На борту аппарата, принадлежащего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман. Береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что батискаф "Титан" разрушен в результате взрыва, а пять членов его экипажа погибли. Участники поисковой операции также заявили, что в связи с глубиной, на которой находятся обломки, и сложности работы на ней вероятность обнаружения останков погибших мала. OceanGate Expeditions рекламировала семидневные экскурсии с погружением к "Титанику" по цене от 250 тысяч долларов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230622/ekipazh-1879888764.html

https://ria.ru/20230622/titanik-1879707126.html

сша

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Батискаф "Титан": смертельное погружение Запасы кислорода на туристическом батискафе, пропавшем в Атлантике при погружении к "Титанику", по оценкам береговой охраны США, закончились в 07:08 по североамериканскому восточному времени (14:08 мск). Связь с глубоководным аппаратом компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника", пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. По сведениям СМИ, на борту аппарата могут быть британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам "Титаника", Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын. 2023-06-23T17:56 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, в мире