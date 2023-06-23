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Украинский генерал заявил, что учится воевать у древних греков - РИА Новости, 23.06.2023
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16:28 23.06.2023 (обновлено: 16:38 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/syrskiy-1880041870.html
Украинский генерал заявил, что учится воевать у древних греков
Украинский генерал заявил, что учится воевать у древних греков - РИА Новости, 23.06.2023
Украинский генерал заявил, что учится воевать у древних греков
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский на фоне больших потерь и отсутствия успехов в ходе украинского контрнаступления рассказал в интервью... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:28
2023-06-23T16:38
вооруженные силы украины
нато
министерство обороны сша
карл фон клаузевиц
александр сырский
владимир путин
украина
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский на фоне больших потерь и отсутствия успехов в ходе украинского контрнаступления рассказал в интервью Guardian, что учится воевать у древних греков и римлян, так как принципы ведения боевых действий, по его мнению, не изменились. Сырский заявил, что, читая таких греческих философов, как Плутарх, и просматривая документальные фильмы об истории Древней Греции, он пришел к выводу, что в те времена использовались такие же принципы ведения боевых действий. "...Основные принципы войны остаются прежними. Когда вы читаете о битве при Каннах, между Ганнибалом и римлянами (в 216 году до н. э.), действуют те же принципы: атака врага с фланга, окружение противника, сосредоточение центральных усилий на самом слабом месте обороны противника, необходимость внимательно изучить врага. Ничего не изменилось. Хорошо: может быть, изменилась сложность оборудования и степень автоматизации процессов", - заявил Сырский. Как пишет издание, сейчас у него на прикроватной тумбочке лежат работы известного немецкого военного теоретика ХIХ века Карла фон Клаузевица, который служил в российской армии в время Отечественной войны 1812 года. Западные СМИ ранее стали отмечать, что украинские военные столкнулись с множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. А телеканал CNN со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали западные союзники Киева, в то время как российские силы показывают превышающую их ожидания компетентность. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады. Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе проведения СВО.
https://ria.ru/20230601/artemovsk-1875532343.html
https://ria.ru/20230623/ukraina-1880035950.html
украина
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вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, карл фон клаузевиц , александр сырский, владимир путин, украина, киев, в мире
Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США, Карл фон Клаузевиц , Александр Сырский, Владимир Путин, Украина, Киев, В мире
Украинский генерал заявил, что учится воевать у древних греков

Украинский генерал Сырский заявил, что учится военному делу у древних греков и римлян

© AP Photo / Vadim GhirdaКомандующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский на фоне больших потерь и отсутствия успехов в ходе украинского контрнаступления рассказал в интервью Guardian, что учится воевать у древних греков и римлян, так как принципы ведения боевых действий, по его мнению, не изменились.
Сырский заявил, что, читая таких греческих философов, как Плутарх, и просматривая документальные фильмы об истории Древней Греции, он пришел к выводу, что в те времена использовались такие же принципы ведения боевых действий.
Украинские солдаты на танке под Артемовском - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Сырский заявил о приостановке продвижения по флангам у Артемовска
1 июня, 14:15
"...Основные принципы войны остаются прежними. Когда вы читаете о битве при Каннах, между Ганнибалом и римлянами (в 216 году до н. э.), действуют те же принципы: атака врага с фланга, окружение противника, сосредоточение центральных усилий на самом слабом месте обороны противника, необходимость внимательно изучить врага. Ничего не изменилось. Хорошо: может быть, изменилась сложность оборудования и степень автоматизации процессов", - заявил Сырский.
Как пишет издание, сейчас у него на прикроватной тумбочке лежат работы известного немецкого военного теоретика ХIХ века Карла фон Клаузевица, который служил в российской армии в время Отечественной войны 1812 года.
Западные СМИ ранее стали отмечать, что украинские военные столкнулись с множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. А телеканал CNN со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали западные союзники Киева, в то время как российские силы показывают превышающую их ожидания компетентность.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады. Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе проведения СВО.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Запад признал, что контрнаступление Киева не принесло прорыва, пишут СМИ
Вчера, 15:58
 
Вооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны СШАКарл фон КлаузевицАлександр СырскийВладимир ПутинУкраинаКиевВ мире
 
 
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