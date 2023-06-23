Украинский генерал заявил, что учится воевать у древних греков
Украинский генерал Сырский заявил, что учится военному делу у древних греков и римлян
© AP Photo / Vadim GhirdaКомандующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский
© AP Photo / Vadim Ghirda
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский на фоне больших потерь и отсутствия успехов в ходе украинского контрнаступления рассказал в интервью Guardian, что учится воевать у древних греков и римлян, так как принципы ведения боевых действий, по его мнению, не изменились.
Сырский заявил, что, читая таких греческих философов, как Плутарх, и просматривая документальные фильмы об истории Древней Греции, он пришел к выводу, что в те времена использовались такие же принципы ведения боевых действий.
"...Основные принципы войны остаются прежними. Когда вы читаете о битве при Каннах, между Ганнибалом и римлянами (в 216 году до н. э.), действуют те же принципы: атака врага с фланга, окружение противника, сосредоточение центральных усилий на самом слабом месте обороны противника, необходимость внимательно изучить врага. Ничего не изменилось. Хорошо: может быть, изменилась сложность оборудования и степень автоматизации процессов", - заявил Сырский.
Как пишет издание, сейчас у него на прикроватной тумбочке лежат работы известного немецкого военного теоретика ХIХ века Карла фон Клаузевица, который служил в российской армии в время Отечественной войны 1812 года.
Западные СМИ ранее стали отмечать, что украинские военные столкнулись с множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. А телеканал CNN со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали западные союзники Киева, в то время как российские силы показывают превышающую их ожидания компетентность.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады. Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе проведения СВО.