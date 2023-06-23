https://ria.ru/20230623/syrskiy-1880041870.html

Украинский генерал заявил, что учится воевать у древних греков

Украинский генерал заявил, что учится воевать у древних греков - РИА Новости, 23.06.2023

Украинский генерал заявил, что учится воевать у древних греков

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский на фоне больших потерь и отсутствия успехов в ходе украинского контрнаступления рассказал в интервью... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T16:28

2023-06-23T16:28

2023-06-23T16:38

вооруженные силы украины

нато

министерство обороны сша

карл фон клаузевиц

александр сырский

владимир путин

украина

киев

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский на фоне больших потерь и отсутствия успехов в ходе украинского контрнаступления рассказал в интервью Guardian, что учится воевать у древних греков и римлян, так как принципы ведения боевых действий, по его мнению, не изменились. Сырский заявил, что, читая таких греческих философов, как Плутарх, и просматривая документальные фильмы об истории Древней Греции, он пришел к выводу, что в те времена использовались такие же принципы ведения боевых действий. "...Основные принципы войны остаются прежними. Когда вы читаете о битве при Каннах, между Ганнибалом и римлянами (в 216 году до н. э.), действуют те же принципы: атака врага с фланга, окружение противника, сосредоточение центральных усилий на самом слабом месте обороны противника, необходимость внимательно изучить врага. Ничего не изменилось. Хорошо: может быть, изменилась сложность оборудования и степень автоматизации процессов", - заявил Сырский. Как пишет издание, сейчас у него на прикроватной тумбочке лежат работы известного немецкого военного теоретика ХIХ века Карла фон Клаузевица, который служил в российской армии в время Отечественной войны 1812 года. Западные СМИ ранее стали отмечать, что украинские военные столкнулись с множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. А телеканал CNN со ссылкой на двух представителей западных стран и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали западные союзники Киева, в то время как российские силы показывают превышающую их ожидания компетентность. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке, бросив в бой подготовленные и вооруженные НАТО бригады. Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину, что потери Киева с 4 по 21 июня уже превысили 13 тысяч человек, уничтожены 246 танков и почти 600 единиц бронетехники. Путин отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан и это надо учитывать в ходе проведения СВО.

https://ria.ru/20230601/artemovsk-1875532343.html

https://ria.ru/20230623/ukraina-1880035950.html

украина

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, карл фон клаузевиц , александр сырский, владимир путин, украина, киев, в мире