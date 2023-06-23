https://ria.ru/20230623/styuardessa-1879550461.html

Стюардесса рассказала, как бесплатно пересесть в бизнес-класс

Стюардесса рассказала, как бесплатно пересесть в бизнес-класс - РИА Новости, 23.06.2023

Стюардесса рассказала, как бесплатно пересесть в бизнес-класс

Если в самолете вы хотели бы бесплатно перебраться в бизнес-класс, лучше одеться в деловом стиле, сообщает Mirror. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T03:09

2023-06-23T03:09

2023-06-23T08:41

туризм

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туризм

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Если в самолете вы хотели бы бесплатно перебраться в бизнес-класс, лучше одеться в деловом стиле, сообщает Mirror. Бывшая стюардесса Селина Беддинг рассказала, что не стоит отправляться в путешествие в легинсах и шлепанцах, хоть это удобно. Также она рекомендует отказаться от сандалий, туфель с открытым носом, спортивных штанов. Это слишком повседневная одежда, если претендуете на бесплатное повышение качества обслуживания на борту, отмечает эксперт.Напротив, туристы, одетые в деловые костюмы или хотя бы в стиле smart casual, с большей вероятностью будут отправлены в бизнес-класс, если там есть места.Беддинг объяснила: сотрудники обращают внимание, чтобы внешний вид пересаживаемых путешественников соответствовал тому, которого придерживаются заплатившие полную стоимость за комфортный перелет. Идеальный вариант – блейзер и джинсы, отметила бывшая бортпроводница. Длинные однотонные платья – тоже подходящий наряд, особенно летом.

https://ria.ru/20230614/puteshestviya-1877781597.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм