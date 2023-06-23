https://ria.ru/20230623/styuardessa-1879550461.html
Стюардесса рассказала, как бесплатно пересесть в бизнес-класс
Стюардесса рассказала, как бесплатно пересесть в бизнес-класс - РИА Новости, 23.06.2023
Стюардесса рассказала, как бесплатно пересесть в бизнес-класс
Если в самолете вы хотели бы бесплатно перебраться в бизнес-класс, лучше одеться в деловом стиле, сообщает Mirror. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T03:09
2023-06-23T03:09
2023-06-23T08:41
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Если в самолете вы хотели бы бесплатно перебраться в бизнес-класс, лучше одеться в деловом стиле, сообщает Mirror. Бывшая стюардесса Селина Беддинг рассказала, что не стоит отправляться в путешествие в легинсах и шлепанцах, хоть это удобно. Также она рекомендует отказаться от сандалий, туфель с открытым носом, спортивных штанов. Это слишком повседневная одежда, если претендуете на бесплатное повышение качества обслуживания на борту, отмечает эксперт.Напротив, туристы, одетые в деловые костюмы или хотя бы в стиле smart casual, с большей вероятностью будут отправлены в бизнес-класс, если там есть места.Беддинг объяснила: сотрудники обращают внимание, чтобы внешний вид пересаживаемых путешественников соответствовал тому, которого придерживаются заплатившие полную стоимость за комфортный перелет. Идеальный вариант – блейзер и джинсы, отметила бывшая бортпроводница. Длинные однотонные платья – тоже подходящий наряд, особенно летом.
https://ria.ru/20230614/puteshestviya-1877781597.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм
Стюардесса рассказала, как бесплатно пересесть в бизнес-класс
Стюардесса: бесплатно пересесть в бизнес-класс может помочь официальный дресс-код
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Если в самолете вы хотели бы бесплатно перебраться в бизнес-класс, лучше одеться в деловом стиле, сообщает
Mirror.
Бывшая стюардесса Селина Беддинг рассказала, что не стоит отправляться в путешествие в легинсах и шлепанцах, хоть это удобно. Также она рекомендует отказаться от сандалий, туфель с открытым носом, спортивных штанов. Это слишком повседневная одежда, если претендуете на бесплатное повышение качества обслуживания на борту, отмечает эксперт.
Напротив, туристы, одетые в деловые костюмы или хотя бы в стиле smart casual, с большей вероятностью будут отправлены в бизнес-класс, если там есть места.
Беддинг объяснила: сотрудники обращают внимание, чтобы внешний вид пересаживаемых путешественников соответствовал тому, которого придерживаются заплатившие полную стоимость за комфортный перелет. Идеальный вариант – блейзер и джинсы, отметила бывшая бортпроводница. Длинные однотонные платья – тоже подходящий наряд, особенно летом.
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