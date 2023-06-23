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Стюардесса рассказала, как бесплатно пересесть в бизнес-класс - РИА Новости, 23.06.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
03:09 23.06.2023 (обновлено: 08:41 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/styuardessa-1879550461.html
Стюардесса рассказала, как бесплатно пересесть в бизнес-класс
Стюардесса рассказала, как бесплатно пересесть в бизнес-класс - РИА Новости, 23.06.2023
Стюардесса рассказала, как бесплатно пересесть в бизнес-класс
Если в самолете вы хотели бы бесплатно перебраться в бизнес-класс, лучше одеться в деловом стиле, сообщает Mirror. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T03:09
2023-06-23T08:41
туризм
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Если в самолете вы хотели бы бесплатно перебраться в бизнес-класс, лучше одеться в деловом стиле, сообщает Mirror. Бывшая стюардесса Селина Беддинг рассказала, что не стоит отправляться в путешествие в легинсах и шлепанцах, хоть это удобно. Также она рекомендует отказаться от сандалий, туфель с открытым носом, спортивных штанов. Это слишком повседневная одежда, если претендуете на бесплатное повышение качества обслуживания на борту, отмечает эксперт.Напротив, туристы, одетые в деловые костюмы или хотя бы в стиле smart casual, с большей вероятностью будут отправлены в бизнес-класс, если там есть места.Беддинг объяснила: сотрудники обращают внимание, чтобы внешний вид пересаживаемых путешественников соответствовал тому, которого придерживаются заплатившие полную стоимость за комфортный перелет. Идеальный вариант – блейзер и джинсы, отметила бывшая бортпроводница. Длинные однотонные платья – тоже подходящий наряд, особенно летом.
https://ria.ru/20230614/puteshestviya-1877781597.html
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Мария Селиванова
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм
Стюардесса рассказала, как бесплатно пересесть в бизнес-класс

Стюардесса: бесплатно пересесть в бизнес-класс может помочь официальный дресс-код

© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"Бизнес-класс на борту Airbus A350
Бизнес-класс на борту Airbus A350 - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Если в самолете вы хотели бы бесплатно перебраться в бизнес-класс, лучше одеться в деловом стиле, сообщает Mirror.
Бывшая стюардесса Селина Беддинг рассказала, что не стоит отправляться в путешествие в легинсах и шлепанцах, хоть это удобно. Также она рекомендует отказаться от сандалий, туфель с открытым носом, спортивных штанов. Это слишком повседневная одежда, если претендуете на бесплатное повышение качества обслуживания на борту, отмечает эксперт.
Напротив, туристы, одетые в деловые костюмы или хотя бы в стиле smart casual, с большей вероятностью будут отправлены в бизнес-класс, если там есть места.
Беддинг объяснила: сотрудники обращают внимание, чтобы внешний вид пересаживаемых путешественников соответствовал тому, которого придерживаются заплатившие полную стоимость за комфортный перелет. Идеальный вариант – блейзер и джинсы, отметила бывшая бортпроводница. Длинные однотонные платья – тоже подходящий наряд, особенно летом.
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