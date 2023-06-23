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Сцена для городских праздников появится на набережной липецкого райцентра
Сцена для городских праздников появится на набережной липецкого райцентра - РИА Новости, 23.06.2023
Сцена для городских праздников появится на набережной липецкого райцентра
На набережной города Усмань Липецкой области появится сцена для проведения городских праздников, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам рабочей поездки в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:14
2023-06-23T09:14
2023-06-23T09:14
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 23 июн – РИА Новости. На набережной города Усмань Липецкой области появится сцена для проведения городских праздников, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам рабочей поездки в район.По его словам, благоустройство набережной ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В прошлом году это общественное пространство победило во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.Артамонов отметил, что на данный момент здесь много техники, специалисты строят сети сбора сточных вод, устанавливают бордюры. После завершения всех работ на набережной появятся волейбольная площадка, детская зона, беседки, благоустроенные дорожки и сцена для городских мероприятий."Здесь будет красивое место для отдыха жителей. У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. Все проекты обсуждаем с жителями", – сказал Артамонов.
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 23 июн – РИА Новости. На набережной города Усмань Липецкой области появится сцена для проведения городских праздников, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам рабочей поездки в район.
По его словам, благоустройство набережной ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В прошлом году это общественное пространство победило во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Артамонов отметил, что на данный момент здесь много техники, специалисты строят сети сбора сточных вод, устанавливают бордюры. После завершения всех работ на набережной появятся волейбольная площадка, детская зона, беседки, благоустроенные дорожки и сцена для городских мероприятий.
«
"Здесь будет красивое место для отдыха жителей. У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. Все проекты обсуждаем с жителями", – сказал Артамонов.