https://ria.ru/20230623/strategiya-1879911795.html

России нужна ментальная стратегия нацбезопасности, заявили в Минобороны

России нужна ментальная стратегия нацбезопасности, заявили в Минобороны - РИА Новости, 23.06.2023

России нужна ментальная стратегия нацбезопасности, заявили в Минобороны

России нужна ментальная стратегия национальной безопасности, чтобы противостоять в цивилизационной войне Западу, заявил советник министра обороны,... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T08:23

2023-06-23T08:23

2023-06-23T08:23

россия

андрей ильницкий

сша

ссср

безопасность

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. России нужна ментальная стратегия национальной безопасности, чтобы противостоять в цивилизационной войне Западу, заявил советник министра обороны, действительный госсоветник РФ 3-го класса Андрей Ильницкий в своей статье в журнале "Арсенал Отечества". Ильницкий отмечает, что транснациональное глубинное государство, или deep state, считает объективным препятствием в достижении мировой гегемонии национальные государства. И в этой связи Россия является для deep state первоочередной целью для уничтожения. Одним из основных методов уничтожения национальных государств автор называет ментальную войну. В частности, советник министра утверждает, что Советский Союз был уничтожен в результате ментальной войны, проводимой США. "Исходя из уроков развала СССР и в контексте идущей СВО очевидно, что в условиях цивилизационной войны с Западом идеологические и моральные основы политики России первичны. Ментальные стратегии основаны на использовании ценностных факторов, они для победы через созидание. Потому нам нужна не столько информационная, сколько ментальная стратегия национальной безопасности России", - подчеркивает Ильницкий. Он выделяет три уровня ментальной войны: тактический, оперативный и стратегический. На тактическом проводятся информационные кампании – бои за то, что люди слышат и видят. На оперативном – когнитивные войны. Это поле сражение за доверие и понимание, чувства, эмоции и настроения, то есть за то, как люди мыслят и воспринимают мир. Стратегический уровень ментальной войны предполагает борьбу за мировоззрение и смыслы, за то, с кем и чем люди идентифицируют себя, что и кто они как индивидуумы и социум, что ценят, во что верят, о чем мечтают, куда стремятся.

https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866064458.html

https://ria.ru/20230623/sssr-1879905383.html

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россия, андрей ильницкий, сша, ссср, безопасность