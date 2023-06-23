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России нужна ментальная стратегия нацбезопасности, заявили в Минобороны - РИА Новости, 23.06.2023
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08:23 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/strategiya-1879911795.html
России нужна ментальная стратегия нацбезопасности, заявили в Минобороны
России нужна ментальная стратегия нацбезопасности, заявили в Минобороны - РИА Новости, 23.06.2023
России нужна ментальная стратегия нацбезопасности, заявили в Минобороны
России нужна ментальная стратегия национальной безопасности, чтобы противостоять в цивилизационной войне Западу, заявил советник министра обороны,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T08:23
2023-06-23T08:23
россия
андрей ильницкий
сша
ссср
безопасность
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. России нужна ментальная стратегия национальной безопасности, чтобы противостоять в цивилизационной войне Западу, заявил советник министра обороны, действительный госсоветник РФ 3-го класса Андрей Ильницкий в своей статье в журнале "Арсенал Отечества". Ильницкий отмечает, что транснациональное глубинное государство, или deep state, считает объективным препятствием в достижении мировой гегемонии национальные государства. И в этой связи Россия является для deep state первоочередной целью для уничтожения. Одним из основных методов уничтожения национальных государств автор называет ментальную войну. В частности, советник министра утверждает, что Советский Союз был уничтожен в результате ментальной войны, проводимой США. "Исходя из уроков развала СССР и в контексте идущей СВО очевидно, что в условиях цивилизационной войны с Западом идеологические и моральные основы политики России первичны. Ментальные стратегии основаны на использовании ценностных факторов, они для победы через созидание. Потому нам нужна не столько информационная, сколько ментальная стратегия национальной безопасности России", - подчеркивает Ильницкий. Он выделяет три уровня ментальной войны: тактический, оперативный и стратегический. На тактическом проводятся информационные кампании – бои за то, что люди слышат и видят. На оперативном – когнитивные войны. Это поле сражение за доверие и понимание, чувства, эмоции и настроения, то есть за то, как люди мыслят и воспринимают мир. Стратегический уровень ментальной войны предполагает борьбу за мировоззрение и смыслы, за то, с кем и чем люди идентифицируют себя, что и кто они как индивидуумы и социум, что ценят, во что верят, о чем мечтают, куда стремятся.
https://ria.ru/20230418/grazhdanstvo-1866064458.html
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россия, андрей ильницкий, сша, ссср, безопасность
Россия, Андрей Ильницкий, США, СССР, Безопасность
России нужна ментальная стратегия нацбезопасности, заявили в Минобороны

Госсоветник Ильницкий: России нужна ментальная стратегия национальной безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве
Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Государственный флаг России на здании Министерства обороны РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. России нужна ментальная стратегия национальной безопасности, чтобы противостоять в цивилизационной войне Западу, заявил советник министра обороны, действительный госсоветник РФ 3-го класса Андрей Ильницкий в своей статье в журнале "Арсенал Отечества".
Ильницкий отмечает, что транснациональное глубинное государство, или deep state, считает объективным препятствием в достижении мировой гегемонии национальные государства. И в этой связи Россия является для deep state первоочередной целью для уничтожения.
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Одним из основных методов уничтожения национальных государств автор называет ментальную войну. В частности, советник министра утверждает, что Советский Союз был уничтожен в результате ментальной войны, проводимой США.
«
"Исходя из уроков развала СССР и в контексте идущей СВО очевидно, что в условиях цивилизационной войны с Западом идеологические и моральные основы политики России первичны. Ментальные стратегии основаны на использовании ценностных факторов, они для победы через созидание. Потому нам нужна не столько информационная, сколько ментальная стратегия национальной безопасности России", - подчеркивает Ильницкий.
Он выделяет три уровня ментальной войны: тактический, оперативный и стратегический. На тактическом проводятся информационные кампании – бои за то, что люди слышат и видят. На оперативном – когнитивные войны. Это поле сражение за доверие и понимание, чувства, эмоции и настроения, то есть за то, как люди мыслят и воспринимают мир.
Стратегический уровень ментальной войны предполагает борьбу за мировоззрение и смыслы, за то, с кем и чем люди идентифицируют себя, что и кто они как индивидуумы и социум, что ценят, во что верят, о чем мечтают, куда стремятся.
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РоссияАндрей ИльницкийСШАСССРБезопасность
 
 
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