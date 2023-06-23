https://ria.ru/20230623/stolknovenie-1879938949.html

В Якутии столкнулись два мотоцикла, есть погибшие

В Якутии столкнулись два мотоцикла, есть погибшие - РИА Новости, 23.06.2023

В Якутии столкнулись два мотоцикла, есть погибшие

Трое молодых людей погибли, столкнувшись на мотоциклах без касок и водительских прав в Якутии, выжила одна девушка, она в больнице, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T10:22

2023-06-23T10:22

2023-06-23T11:12

происшествия

нюрбинский район

гибдд мвд рф

республика саха (якутия)

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ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Трое молодых людей погибли, столкнувшись на мотоциклах без касок и водительских прав в Якутии, выжила одна девушка, она в больнице, сообщает в Telegram-канале республиканская госавтоинспекция. По данным ГИБДД, авария случилась под утро пятницы в селе Бысыттаах Нюрбинского района на автодороге муниципального значения Чукар – Бысыттаах. Отмечается, что в месте ДТП ширина проезжей части составляет 3,8 метра, покрытие - грунтовое, сухое. "Девятнадцатилетний водитель, управляя мотоциклом Regulmoto Crossroad-1 без государственных регистрационных знаков, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с мотоциклом Regulmoto sk-150-6 без государственных регистрационных знаков, за рулем которого находился 18-летний молодой человек", - говорится в сообщении госавтоинспекции. Указывается, что в аварии погибли три человека: водители мотоциклов и один из пассажиров - 16-летний подросток. Еще один пассажир - 18-летняя девушка - с тяжелыми травмами доставлена в Нюрбинскую больницу. Права управления транспортными средствами погибшие водители не имели, мотоциклы не зарегистрированы в ГИБДД. Кроме того, ни у одного из участников трагедии не было шлемов и других средств защиты, уточняет госавтоинспекция. Прокуратура Нюрбинского района проводит проверку по факту аварии, по итогу которой будет дана оценка "причинам и условиям ДТП, соблюдению законодательства об автомобильных дорогах и другим вопросам". Следком Якутии также начал процессуальную проверку аварии.

https://ria.ru/20230516/avariya-1872215433.html

https://ria.ru/20230503/dtp-1869307634.html

нюрбинский район

республика саха (якутия)

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происшествия, нюрбинский район, гибдд мвд рф, республика саха (якутия)