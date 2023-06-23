https://ria.ru/20230623/stolknovenie-1879938949.html
В Якутии столкнулись два мотоцикла, есть погибшие
В Якутии столкнулись два мотоцикла, есть погибшие - РИА Новости, 23.06.2023
В Якутии столкнулись два мотоцикла, есть погибшие
Трое молодых людей погибли, столкнувшись на мотоциклах без касок и водительских прав в Якутии, выжила одна девушка, она в больнице, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T10:22
2023-06-23T10:22
2023-06-23T11:12
происшествия
нюрбинский район
гибдд мвд рф
республика саха (якутия)
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ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Трое молодых людей погибли, столкнувшись на мотоциклах без касок и водительских прав в Якутии, выжила одна девушка, она в больнице, сообщает в Telegram-канале республиканская госавтоинспекция. По данным ГИБДД, авария случилась под утро пятницы в селе Бысыттаах Нюрбинского района на автодороге муниципального значения Чукар – Бысыттаах. Отмечается, что в месте ДТП ширина проезжей части составляет 3,8 метра, покрытие - грунтовое, сухое. "Девятнадцатилетний водитель, управляя мотоциклом Regulmoto Crossroad-1 без государственных регистрационных знаков, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с мотоциклом Regulmoto sk-150-6 без государственных регистрационных знаков, за рулем которого находился 18-летний молодой человек", - говорится в сообщении госавтоинспекции. Указывается, что в аварии погибли три человека: водители мотоциклов и один из пассажиров - 16-летний подросток. Еще один пассажир - 18-летняя девушка - с тяжелыми травмами доставлена в Нюрбинскую больницу. Права управления транспортными средствами погибшие водители не имели, мотоциклы не зарегистрированы в ГИБДД. Кроме того, ни у одного из участников трагедии не было шлемов и других средств защиты, уточняет госавтоинспекция. Прокуратура Нюрбинского района проводит проверку по факту аварии, по итогу которой будет дана оценка "причинам и условиям ДТП, соблюдению законодательства об автомобильных дорогах и другим вопросам". Следком Якутии также начал процессуальную проверку аварии.
https://ria.ru/20230516/avariya-1872215433.html
https://ria.ru/20230503/dtp-1869307634.html
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происшествия, нюрбинский район, гибдд мвд рф, республика саха (якутия)
Происшествия, Нюрбинский район, ГИБДД МВД РФ, Республика Саха (Якутия)
В Якутии столкнулись два мотоцикла, есть погибшие
В результате столкновения двух мотоциклов на дороге в Якутии погибли трое человек
ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости.
Трое молодых людей погибли, столкнувшись на мотоциклах без касок и водительских прав в Якутии, выжила одна девушка, она в больнице, сообщает в Telegram-канале
республиканская госавтоинспекция.
По данным ГИБДД, авария случилась под утро пятницы в селе Бысыттаах Нюрбинского района
на автодороге муниципального значения Чукар – Бысыттаах. Отмечается, что в месте ДТП ширина проезжей части составляет 3,8 метра, покрытие - грунтовое, сухое.
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"Девятнадцатилетний водитель, управляя мотоциклом Regulmoto Crossroad-1 без государственных регистрационных знаков, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с мотоциклом Regulmoto sk-150-6 без государственных регистрационных знаков, за рулем которого находился 18-летний молодой человек", - говорится в сообщении госавтоинспекции.
Указывается, что в аварии погибли три человека: водители мотоциклов и один из пассажиров - 16-летний подросток. Еще один пассажир - 18-летняя девушка - с тяжелыми травмами доставлена в Нюрбинскую больницу.
Права управления транспортными средствами погибшие водители не имели, мотоциклы не зарегистрированы в ГИБДД. Кроме того, ни у одного из участников трагедии не было шлемов и других средств защиты, уточняет госавтоинспекция.
Прокуратура Нюрбинского района проводит проверку по факту аварии, по итогу которой будет дана оценка "причинам и условиям ДТП, соблюдению законодательства об автомобильных дорогах и другим вопросам". Следком Якутии также начал процессуальную проверку аварии.
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