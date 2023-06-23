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США заявили, что отслеживают ситуацию вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 23.06.2023
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21:38 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/stantsiya-1880097655.html
США заявили, что отслеживают ситуацию вокруг ЗАЭС
США заявили, что отслеживают ситуацию вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 23.06.2023
США заявили, что отслеживают ситуацию вокруг ЗАЭС
США внимательно отслеживают ситуацию вокруг Запорожской АЭС и не фиксируют повышенных уровней радиации вокруг нее, сообщил координатор стратегических... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T21:38
2023-06-23T21:38
энергодар
россия
сергей шойгу
джон кирби
магатэ
запорожская аэс
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. США внимательно отслеживают ситуацию вокруг Запорожской АЭС и не фиксируют повышенных уровней радиации вокруг нее, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы продолжаем пристально ее (ситуацию) мониторить. Мы имеем возможность отслеживать показания некоторых датчиков радиации вокруг станции и пока не зафиксировали повышенных уровней радиоактивности", - сказал он на брифинге Белого дома. Кирби заявил, что все стороны "должны быть в состоянии согласиться, что атомная электростанция не является подходящим объектом для военных операций". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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энергодар, россия, сергей шойгу, джон кирби, магатэ, запорожская аэс, сша
Энергодар, Россия, Сергей Шойгу, Джон Кирби, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, США
США заявили, что отслеживают ситуацию вокруг ЗАЭС

США заявили, что отслеживают ситуацию вокруг ЗАЭС, но не видят повышенной радиации

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС в Энергодаре
Сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. США внимательно отслеживают ситуацию вокруг Запорожской АЭС и не фиксируют повышенных уровней радиации вокруг нее, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы продолжаем пристально ее (ситуацию) мониторить. Мы имеем возможность отслеживать показания некоторых датчиков радиации вокруг станции и пока не зафиксировали повышенных уровней радиоактивности", - сказал он на брифинге Белого дома.
Кирби заявил, что все стороны "должны быть в состоянии согласиться, что атомная электростанция не является подходящим объектом для военных операций".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Сотрудники ЗАЭС опасаются катастрофы хуже Чернобыля и Фукусимы
31 мая, 16:25
 
ЭнергодарРоссияСергей ШойгуДжон КирбиМАГАТЭЗапорожская АЭССША
 
 
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