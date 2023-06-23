США заявили, что отслеживают ситуацию вокруг ЗАЭС
США заявили, что отслеживают ситуацию вокруг ЗАЭС, но не видят повышенной радиации
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС в Энергодаре
Сухое хранилище отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) на Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. США внимательно отслеживают ситуацию вокруг Запорожской АЭС и не фиксируют повышенных уровней радиации вокруг нее, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы продолжаем пристально ее (ситуацию) мониторить. Мы имеем возможность отслеживать показания некоторых датчиков радиации вокруг станции и пока не зафиксировали повышенных уровней радиоактивности", - сказал он на брифинге Белого дома.
Кирби заявил, что все стороны "должны быть в состоянии согласиться, что атомная электростанция не является подходящим объектом для военных операций".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.