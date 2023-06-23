https://ria.ru/20230623/stantsiya-1880097655.html

США заявили, что отслеживают ситуацию вокруг ЗАЭС

США заявили, что отслеживают ситуацию вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 23.06.2023

США заявили, что отслеживают ситуацию вокруг ЗАЭС

США внимательно отслеживают ситуацию вокруг Запорожской АЭС и не фиксируют повышенных уровней радиации вокруг нее, сообщил координатор стратегических... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T21:38

2023-06-23T21:38

2023-06-23T21:38

энергодар

россия

сергей шойгу

джон кирби

магатэ

запорожская аэс

сша

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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. США внимательно отслеживают ситуацию вокруг Запорожской АЭС и не фиксируют повышенных уровней радиации вокруг нее, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы продолжаем пристально ее (ситуацию) мониторить. Мы имеем возможность отслеживать показания некоторых датчиков радиации вокруг станции и пока не зафиксировали повышенных уровней радиоактивности", - сказал он на брифинге Белого дома. Кирби заявил, что все стороны "должны быть в состоянии согласиться, что атомная электростанция не является подходящим объектом для военных операций". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230531/katastrofa-1875361269.html

энергодар

россия

сша

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энергодар, россия, сергей шойгу, джон кирби, магатэ, запорожская аэс, сша