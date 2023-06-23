https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880062169.html

Пензенская область передала в зону СВО средства борьбы с беспилотниками

Пензенская область передала в зону СВО средства борьбы с беспилотниками - РИА Новости, 23.06.2023

Пензенская область передала в зону СВО средства борьбы с беспилотниками

Пензенская область передала мотострелковому полку в зоне специальной военной операции антидронные ружья и новый современный комплекс повышенной мощности для... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T17:33

2023-06-23T17:33

2023-06-23T17:33

пензенская область

пензенская область

олег мельниченко

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ПЕНЗА, 23 июн - РИА Новости. Пензенская область передала мотострелковому полку в зоне специальной военной операции антидронные ружья и новый современный комплекс повышенной мощности для борьбы с беспилотниками, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Мельниченко рассказал, что в ходе визита в новые регионы посетил земляков, которые участвуют в специальной военной операции. "Конечной нашей целью был мотострелковый полк в Херсонской области. Здесь служат пензенцы, призванные в рамках частичной мобилизации. Встретился с командующим группировкой войск, с руководством полка, расспросил об условиях, в которых наши бойцы несут службу, об обстановке в целом. Передали гуманитарный груз, в том числе - антидронные ружья, а также новый современный комплекс повышенной мощности, который позволяет бороться с беспилотниками", - написал глава региона в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что хорошее техническое оснащение особенно важно для российских подразделений в период, когда украинская сторона идет в контрнаступление. "Уверен, что военные используют эту технику эффективно. Будем ждать наших ребят с победой", - подчеркнул Мельниченко.

https://ria.ru/20230622/penza-1879836645.html

пензенская область

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пензенская область, олег мельниченко