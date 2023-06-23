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Киев за сутки потерял более 200 военных на трех направлениях - РИА Новости, 23.06.2023
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14:20 23.06.2023 (обновлено: 14:34 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880007258.html
Киев за сутки потерял более 200 военных на трех направлениях
Киев за сутки потерял более 200 военных на трех направлениях - РИА Новости, 23.06.2023
Киев за сутки потерял более 200 военных на трех направлениях
Войска Украины за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:20
2023-06-23T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
украина
киев
безопасность
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Войска Украины за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны, наиболее активные попытки наступления предпринимались подразделениями противника на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.На Южно-Донецком направлении действиями группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии на Времевском выступе отражены три атаки сводных подразделений Украины. На положском тактическом направлении, а также в районе Марфополя Запорожской области пресечена деятельность двух украинских ДРГ."Общие потери противника за сутки составили более 130 украинских военнослужащих, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства", - уточнили в Минобороны.На донецком направлении активными действиями группировки войск "Юг" успешно отражены четыре атаки противника в районах Первомайского, Бердычей и Марьинки."В ходе боев уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и "Мста-Б". Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны", - сказали в министерстве.
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, киев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, Безопасность
Киев за сутки потерял более 200 военных на трех направлениях

Минобороны: Киев потерял 200 на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС Россия
Военнослужащий ВС Россия - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС Россия. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Войска Украины за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным Минобороны, наиболее активные попытки наступления предпринимались подразделениями противника на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.
На Южно-Донецком направлении действиями группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии на Времевском выступе отражены три атаки сводных подразделений Украины. На положском тактическом направлении, а также в районе Марфополя Запорожской области пресечена деятельность двух украинских ДРГ.
"Общие потери противника за сутки составили более 130 украинских военнослужащих, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства", - уточнили в Минобороны.
На донецком направлении активными действиями группировки войск "Юг" успешно отражены четыре атаки противника в районах Первомайского, Бердычей и Марьинки.
"В ходе боев уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и "Мста-Б". Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны", - сказали в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 15:18
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