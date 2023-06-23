https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880007258.html
Киев за сутки потерял более 200 военных на трех направлениях
Киев за сутки потерял более 200 военных на трех направлениях - РИА Новости, 23.06.2023
Киев за сутки потерял более 200 военных на трех направлениях
Войска Украины за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:20
2023-06-23T14:20
2023-06-23T14:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
киев
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876110946_0:0:2549:1434_1920x0_80_0_0_43c10d7d426696f42c28b2ed4390ef14.jpg
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Войска Украины за сутки в ходе попыток наступления на трех направлениях потеряли более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны, наиболее активные попытки наступления предпринимались подразделениями противника на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях.На Южно-Донецком направлении действиями группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии на Времевском выступе отражены три атаки сводных подразделений Украины. На положском тактическом направлении, а также в районе Марфополя Запорожской области пресечена деятельность двух украинских ДРГ."Общие потери противника за сутки составили более 130 украинских военнослужащих, пять танков, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства", - уточнили в Минобороны.На донецком направлении активными действиями группировки войск "Юг" успешно отражены четыре атаки противника в районах Первомайского, Бердычей и Марьинки."В ходе боев уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и "Мста-Б". Кроме того, в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 118-й бригады территориальной обороны", - сказали в министерстве.
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876110946_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d1e75c98c90bc886d030cb60f2d46f01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, киев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев, Безопасность
Киев за сутки потерял более 200 военных на трех направлениях
Минобороны: Киев потерял 200 на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях