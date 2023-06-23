https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1879903658.html

Спецназу и добровольцам группировки "Юг" вручили госнаграды

Спецназу и добровольцам группировки "Юг" вручили госнаграды - РИА Новости, 23.06.2023

Спецназу и добровольцам группировки "Юг" вручили госнаграды

Спецназу группировки войск "Юг" и подписавшим контракт добровольцам вручили госнаграды на передовой, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T05:18

2023-06-23T05:18

2023-06-23T07:03

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Спецназу группировки войск "Юг" и подписавшим контракт добровольцам вручили госнаграды на передовой, сообщили в Минобороны. "За мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, военнослужащие специальных подразделений группировки войск "Юг", добровольческих подразделений, заключивших контракт с министерством обороны России, награждены государственными наградами", — отметили в ведомстве.Там уточнили, что в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего государственные награды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой. Ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" вручил представитель Минобороны генерал-лейтенант Владимир Алексеев. "Спасибо за боевую работу, которую вы делаете, в том числе за работу, которую не могут сделать другие. Я очень рад и горд, что сегодня удалось вручить вам высокие награды. Думаю, что это не крайние ваши награды, будут и другие!" — сказал генерал. В Минобороны напомнили, что на сегодняшний день более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским военным ведомством. Контракты определяют правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне СВО, а также распространение на всех добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки. "Я подписал контракт одним из первых, потому что теперь мы приравниваемся к военнослужащим министерства обороны и все социальные льготы у нас на высшем уровне. Верховный главнокомандующий всегда заботится о личном составе и ему не нужно переживать за тех солдат, которые решают тут боевые задачи" — рассказал командир одного из добровольческих отрядов. Его коллега из казачьего батальона отметил, что "теперь диверсионно-разведывательный экспедиционный казачий батальон "Сибирь" пользуется всеми правами и льготами, как и военнослужащие министерства обороны" и благодаря этому, считает он, "семьи наших бойцов, казаков получили социальную защищенность".

https://ria.ru/20230623/artilleriya-1879902871.html

https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1879903218.html

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безопасность, россия, вооруженные силы рф