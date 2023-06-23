https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1879903658.html
Спецназу и добровольцам группировки "Юг" вручили госнаграды
Спецназу и добровольцам группировки "Юг" вручили госнаграды - РИА Новости, 23.06.2023
Спецназу и добровольцам группировки "Юг" вручили госнаграды
Спецназу группировки войск "Юг" и подписавшим контракт добровольцам вручили госнаграды на передовой, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T05:18
2023-06-23T05:18
2023-06-23T07:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845368668_31:0:1807:999_1920x0_80_0_0_20da83477c218de2a059de92034d994b.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Спецназу группировки войск "Юг" и подписавшим контракт добровольцам вручили госнаграды на передовой, сообщили в Минобороны. "За мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, военнослужащие специальных подразделений группировки войск "Юг", добровольческих подразделений, заключивших контракт с министерством обороны России, награждены государственными наградами", — отметили в ведомстве.Там уточнили, что в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего государственные награды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой. Ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" вручил представитель Минобороны генерал-лейтенант Владимир Алексеев. "Спасибо за боевую работу, которую вы делаете, в том числе за работу, которую не могут сделать другие. Я очень рад и горд, что сегодня удалось вручить вам высокие награды. Думаю, что это не крайние ваши награды, будут и другие!" — сказал генерал. В Минобороны напомнили, что на сегодняшний день более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским военным ведомством. Контракты определяют правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне СВО, а также распространение на всех добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки. "Я подписал контракт одним из первых, потому что теперь мы приравниваемся к военнослужащим министерства обороны и все социальные льготы у нас на высшем уровне. Верховный главнокомандующий всегда заботится о личном составе и ему не нужно переживать за тех солдат, которые решают тут боевые задачи" — рассказал командир одного из добровольческих отрядов. Его коллега из казачьего батальона отметил, что "теперь диверсионно-разведывательный экспедиционный казачий батальон "Сибирь" пользуется всеми правами и льготами, как и военнослужащие министерства обороны" и благодаря этому, считает он, "семьи наших бойцов, казаков получили социальную защищенность".
https://ria.ru/20230623/artilleriya-1879902871.html
https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1879903218.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845368668_0:0:1332:999_1920x0_80_0_0_6ee6a686c97d9be37627d7bced66b88d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Спецназу и добровольцам группировки "Юг" вручили госнаграды
Минобороны: спецназу и добровольцам группировки "Юг" вручили госнаграды
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Спецназу группировки войск "Юг" и подписавшим контракт добровольцам вручили госнаграды на передовой, сообщили в Минобороны.
«
"За мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, военнослужащие специальных подразделений группировки войск "Юг", добровольческих подразделений, заключивших контракт с министерством обороны России, награждены государственными наградами", — отметили в ведомстве.
Там уточнили, что в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего государственные награды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой. Ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" вручил представитель Минобороны генерал-лейтенант Владимир Алексеев.
"Спасибо за боевую работу, которую вы делаете, в том числе за работу, которую не могут сделать другие. Я очень рад и горд, что сегодня удалось вручить вам высокие награды. Думаю, что это не крайние ваши награды, будут и другие!" — сказал генерал.
В Минобороны напомнили, что на сегодняшний день более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским военным ведомством. Контракты определяют правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне СВО, а также распространение на всех добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки.
Российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов и технику ВСУ в ДНР
"Я подписал контракт одним из первых, потому что теперь мы приравниваемся к военнослужащим министерства обороны и все социальные льготы у нас на высшем уровне. Верховный главнокомандующий всегда заботится о личном составе и ему не нужно переживать за тех солдат, которые решают тут боевые задачи" — рассказал командир одного из добровольческих отрядов.
Его коллега из казачьего батальона отметил, что "теперь диверсионно-разведывательный экспедиционный казачий батальон "Сибирь" пользуется всеми правами и льготами, как и военнослужащие министерства обороны" и благодаря этому, считает он, "семьи наших бойцов, казаков получили социальную защищенность".
Военные на Лисичанском направлении сорвали ротацию теробороны Украины