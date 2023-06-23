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Спецназу и добровольцам группировки "Юг" вручили госнаграды - РИА Новости, 23.06.2023
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05:18 23.06.2023 (обновлено: 07:03 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1879903658.html
Спецназу и добровольцам группировки "Юг" вручили госнаграды
Спецназу и добровольцам группировки "Юг" вручили госнаграды - РИА Новости, 23.06.2023
Спецназу и добровольцам группировки "Юг" вручили госнаграды
Спецназу группировки войск "Юг" и подписавшим контракт добровольцам вручили госнаграды на передовой, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T05:18
2023-06-23T07:03
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Спецназу группировки войск "Юг" и подписавшим контракт добровольцам вручили госнаграды на передовой, сообщили в Минобороны. &quot;За мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, военнослужащие специальных подразделений группировки войск &quot;Юг&quot;, добровольческих подразделений, заключивших контракт с министерством обороны России, награждены государственными наградами&quot;, — отметили в ведомстве.Там уточнили, что в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего государственные награды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой. Ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" вручил представитель Минобороны генерал-лейтенант Владимир Алексеев. "Спасибо за боевую работу, которую вы делаете, в том числе за работу, которую не могут сделать другие. Я очень рад и горд, что сегодня удалось вручить вам высокие награды. Думаю, что это не крайние ваши награды, будут и другие!" — сказал генерал. В Минобороны напомнили, что на сегодняшний день более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским военным ведомством. Контракты определяют правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне СВО, а также распространение на всех добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки. "Я подписал контракт одним из первых, потому что теперь мы приравниваемся к военнослужащим министерства обороны и все социальные льготы у нас на высшем уровне. Верховный главнокомандующий всегда заботится о личном составе и ему не нужно переживать за тех солдат, которые решают тут боевые задачи" — рассказал командир одного из добровольческих отрядов. Его коллега из казачьего батальона отметил, что "теперь диверсионно-разведывательный экспедиционный казачий батальон "Сибирь" пользуется всеми правами и льготами, как и военнослужащие министерства обороны" и благодаря этому, считает он, "семьи наших бойцов, казаков получили социальную защищенность".
https://ria.ru/20230623/artilleriya-1879902871.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Спецназу и добровольцам группировки "Юг" вручили госнаграды

Минобороны: спецназу и добровольцам группировки "Юг" вручили госнаграды

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкНаграды военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО
Награды военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Награды военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Спецназу группировки войск "Юг" и подписавшим контракт добровольцам вручили госнаграды на передовой, сообщили в Минобороны.
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"За мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, военнослужащие специальных подразделений группировки войск "Юг", добровольческих подразделений, заключивших контракт с министерством обороны России, награждены государственными наградами", — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что в соответствии с указаниями верховного главнокомандующего государственные награды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой. Ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость" вручил представитель Минобороны генерал-лейтенант Владимир Алексеев.
"Спасибо за боевую работу, которую вы делаете, в том числе за работу, которую не могут сделать другие. Я очень рад и горд, что сегодня удалось вручить вам высокие награды. Думаю, что это не крайние ваши награды, будут и другие!" — сказал генерал.
В Минобороны напомнили, что на сегодняшний день более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с российским военным ведомством. Контракты определяют правовое регулирование и деятельность формирований добровольческих корпусов в зоне СВО, а также распространение на всех добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки.
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"Я подписал контракт одним из первых, потому что теперь мы приравниваемся к военнослужащим министерства обороны и все социальные льготы у нас на высшем уровне. Верховный главнокомандующий всегда заботится о личном составе и ему не нужно переживать за тех солдат, которые решают тут боевые задачи" — рассказал командир одного из добровольческих отрядов.
Его коллега из казачьего батальона отметил, что "теперь диверсионно-разведывательный экспедиционный казачий батальон "Сибирь" пользуется всеми правами и льготами, как и военнослужащие министерства обороны" и благодаря этому, считает он, "семьи наших бойцов, казаков получили социальную защищенность".
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