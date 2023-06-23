https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1879903473.html

Минобороны отчиталось о ситуации на прифронтовых участках в ДНР и Запорожье

Минобороны отчиталось о ситуации на прифронтовых участках в ДНР и Запорожье - РИА Новости, 23.06.2023

Минобороны отчиталось о ситуации на прифронтовых участках в ДНР и Запорожье

Российские военные контролируют село Садовое в Токмакском районе Запорожской области и поселок Урожайное в ДНР, следует из обнародованных Минобороны... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T05:12

2023-06-23T05:12

2023-06-23T08:41

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

запорожье

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873406713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18fe6c3eb4c36581eb5d7429c65f6e51.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские военные контролируют село Садовое в Токмакском районе Запорожской области и поселок Урожайное в ДНР, следует из обнародованных Минобороны видеороликов, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Садовое находится полностью под контролем российских военнослужащих", — заявили в военном ведомстве.По информации Минобороны, ВСУ не оставляют попыток продвинуться на ореховском участке фронта: днем и ночью здесь идут артиллерийские бои. "Мы сейчас находимся в Садовом. Держим оборону. По поводу информации, что ВСУ вошли и оккупировали эти территории, — это все неправда. Здесь мы стоим уверенно. Держим оборону. И не дадим противнику проникнуть", — сказал журналистам командир отделения с позывным" Фидель". В Минобороны добавили, что под контролем российских войск остается и Урожайное в ДНР. "Населенный пункт Урожайное был, есть и будет находиться под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Наши парни – сталь!" — заявил военный из группировки "Восток" на записи, снятой около административного здания этого поселка.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком и Артемовском направлениях, а также на Запорожском, где ВСУ сконцентрировали основной удар. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери — уже уничтожены сотни единиц техники.

https://ria.ru/20230623/artilleriya-1879902871.html

донецкая народная республика

россия

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецкая народная республика, россия, запорожье, вооруженные силы украины