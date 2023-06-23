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Минобороны отчиталось о ситуации на прифронтовых участках в ДНР и Запорожье - РИА Новости, 23.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 23.06.2023 (обновлено: 08:41 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1879903473.html
Минобороны отчиталось о ситуации на прифронтовых участках в ДНР и Запорожье
Минобороны отчиталось о ситуации на прифронтовых участках в ДНР и Запорожье - РИА Новости, 23.06.2023
Минобороны отчиталось о ситуации на прифронтовых участках в ДНР и Запорожье
Российские военные контролируют село Садовое в Токмакском районе Запорожской области и поселок Урожайное в ДНР, следует из обнародованных Минобороны... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T05:12
2023-06-23T08:41
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
запорожье
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские военные контролируют село Садовое в Токмакском районе Запорожской области и поселок Урожайное в ДНР, следует из обнародованных Минобороны видеороликов, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Садовое находится полностью под контролем российских военнослужащих", — заявили в военном ведомстве.По информации Минобороны, ВСУ не оставляют попыток продвинуться на ореховском участке фронта: днем и ночью здесь идут артиллерийские бои. "Мы сейчас находимся в Садовом. Держим оборону. По поводу информации, что ВСУ вошли и оккупировали эти территории, — это все неправда. Здесь мы стоим уверенно. Держим оборону. И не дадим противнику проникнуть", — сказал журналистам командир отделения с позывным" Фидель". В Минобороны добавили, что под контролем российских войск остается и Урожайное в ДНР. "Населенный пункт Урожайное был, есть и будет находиться под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Наши парни – сталь!" — заявил военный из группировки "Восток" на записи, снятой около административного здания этого поселка.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком и Артемовском направлениях, а также на Запорожском, где ВСУ сконцентрировали основной удар. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери — уже уничтожены сотни единиц техники.
https://ria.ru/20230623/artilleriya-1879902871.html
донецкая народная республика
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безопасность, донецкая народная республика, россия, запорожье, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожье, Вооруженные силы Украины
Минобороны отчиталось о ситуации на прифронтовых участках в ДНР и Запорожье

Минобороны: российские войска контролируют Садовое в Запорожской области и Урожайное в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Российские военные контролируют село Садовое в Токмакском районе Запорожской области и поселок Урожайное в ДНР, следует из обнародованных Минобороны видеороликов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Садовое находится полностью под контролем российских военнослужащих", — заявили в военном ведомстве.
По информации Минобороны, ВСУ не оставляют попыток продвинуться на ореховском участке фронта: днем и ночью здесь идут артиллерийские бои.
"Мы сейчас находимся в Садовом. Держим оборону. По поводу информации, что ВСУ вошли и оккупировали эти территории, — это все неправда. Здесь мы стоим уверенно. Держим оборону. И не дадим противнику проникнуть", — сказал журналистам командир отделения с позывным" Фидель".
В Минобороны добавили, что под контролем российских войск остается и Урожайное в ДНР.
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"Населенный пункт Урожайное был, есть и будет находиться под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Наши парни – сталь!" — заявил военный из группировки "Восток" на записи, снятой около административного здания этого поселка.
Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком и Артемовском направлениях, а также на Запорожском, где ВСУ сконцентрировали основной удар. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал Владимир Путин, украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении и несут большие потери — уже уничтожены сотни единиц техники.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияЗапорожьеВооруженные силы Украины
 
 
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