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В Приморье врачи спасли девочку после падения с крыши на квадроцикле - РИА Новости, 23.06.2023
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02:45 23.06.2023 (обновлено: 06:43 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/spasenie-1879899909.html
В Приморье врачи спасли девочку после падения с крыши на квадроцикле
В Приморье врачи спасли девочку после падения с крыши на квадроцикле - РИА Новости, 23.06.2023
В Приморье врачи спасли девочку после падения с крыши на квадроцикле
Врачи спасли девочку, сестра-близнец которой погибла, упав вместе с отцом на квадроцикле с крыши гаража во Владивостоке, сообщил РИА Новости источник, знакомый... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T02:45
2023-06-23T06:43
хорошие новости
происшествия
приморский край
россия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Врачи спасли девочку, сестра-близнец которой погибла, упав вместе с отцом на квадроцикле с крыши гаража во Владивостоке, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Девочка после падения была госпитализирована в больницу в крайне тяжелом состоянии, врачам удалось спасти ребенка. Ее выписали из больницы", — отметил собеседник агентства, не уточнив других деталей.Прокуратура сообщила 27 мая, что во Владивостоке мужчина с двумя дочерями 2017 года рождения упали на квадроцикле с крыши гаража высотой пять метров. Одна девочка погибла, ее сестра и отец — получили травмы. В главке МВД по региону уточнили, что мужчина не справился с управлением. Источник РИА Новости заявлял, что девочки — близнецы.
https://ria.ru/20230620/devushka-1879343270.html
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происшествия, приморский край, россия, владивосток
Хорошие новости, Происшествия, Приморский край, Россия, Владивосток
В Приморье врачи спасли девочку после падения с крыши на квадроцикле

В Приморье врачи спасли девочку, чья сестра-близнец погибла, упав на квадроцикле с крыши

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСкорая медицинская помощь
Скорая медицинская помощь - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Врачи спасли девочку, сестра-близнец которой погибла, упав вместе с отцом на квадроцикле с крыши гаража во Владивостоке, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Девочка после падения была госпитализирована в больницу в крайне тяжелом состоянии, врачам удалось спасти ребенка. Ее выписали из больницы", — отметил собеседник агентства, не уточнив других деталей.
Прокуратура сообщила 27 мая, что во Владивостоке мужчина с двумя дочерями 2017 года рождения упали на квадроцикле с крыши гаража высотой пять метров. Одна девочка погибла, ее сестра и отец — получили травмы. В главке МВД по региону уточнили, что мужчина не справился с управлением. Источник РИА Новости заявлял, что девочки — близнецы.
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