https://ria.ru/20230623/sotrudnichestvo-1880095408.html
США обозначили курс на укрепление сотрудничества с Индией
США обозначили курс на укрепление сотрудничества с Индией - РИА Новости, 23.06.2023
США обозначили курс на укрепление сотрудничества с Индией
США считают визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон очень удачным, по итогам переговоров с американским президентом Джо Байденом лидеры стран... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T21:08
2023-06-23T21:08
2023-06-23T21:08
в мире
сша
индия
нарендра моди
джо байден
джон кирби
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817336089_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_a8f446b66b107b17d022c5f33014f8ac.jpg
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. США считают визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон очень удачным, по итогам переговоров с американским президентом Джо Байденом лидеры стран подтвердили курс на дальнейшее укрепление сотрудничества, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Премьер-министр Моди только что завершил очень удачный государственный визит", - сообщил он журналистам на брифинге. Кирби добавил, что Байден и Моди подтвердили, что "партнерство между США и Индией глубже и шире, чем было когда-либо" и что оба государства "выбрали плотную и настоящую работу над более процветающим, безопасным и здоровым будущем не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и по всему миру".
https://ria.ru/20230622/politika-1879661694.html
сша
индия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817336089_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27ec1dd7fbd2d1b7dcacb83c2b8dd3ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, индия, нарендра моди, джо байден, джон кирби, вашингтон (штат)
В мире, США, Индия, Нарендра Моди, Джо Байден, Джон Кирби, Вашингтон (штат)
США обозначили курс на укрепление сотрудничества с Индией
В США визит Моди назвали удачным и обозначили курс на укрепление сотрудничества с Индией
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. США считают визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон очень удачным, по итогам переговоров с американским президентом Джо Байденом лидеры стран подтвердили курс на дальнейшее укрепление сотрудничества, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Премьер-министр Моди только что завершил очень удачный государственный визит", - сообщил он журналистам на брифинге.
Кирби добавил, что Байден и Моди подтвердили, что "партнерство между США и Индией глубже и шире, чем было когда-либо" и что оба государства "выбрали плотную и настоящую работу над более процветающим, безопасным и здоровым будущем не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и по всему миру".
Индия вытащит Штаты из тупика