https://ria.ru/20230623/sotrudnichestvo-1880095408.html

США обозначили курс на укрепление сотрудничества с Индией

США обозначили курс на укрепление сотрудничества с Индией - РИА Новости, 23.06.2023

США обозначили курс на укрепление сотрудничества с Индией

США считают визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон очень удачным, по итогам переговоров с американским президентом Джо Байденом лидеры стран... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T21:08

2023-06-23T21:08

2023-06-23T21:08

в мире

сша

индия

нарендра моди

джо байден

джон кирби

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. США считают визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон очень удачным, по итогам переговоров с американским президентом Джо Байденом лидеры стран подтвердили курс на дальнейшее укрепление сотрудничества, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Премьер-министр Моди только что завершил очень удачный государственный визит", - сообщил он журналистам на брифинге. Кирби добавил, что Байден и Моди подтвердили, что "партнерство между США и Индией глубже и шире, чем было когда-либо" и что оба государства "выбрали плотную и настоящую работу над более процветающим, безопасным и здоровым будущем не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и по всему миру".

https://ria.ru/20230622/politika-1879661694.html

сша

индия

вашингтон (штат)

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в мире, сша, индия, нарендра моди, джо байден, джон кирби, вашингтон (штат)