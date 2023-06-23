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США обозначили курс на укрепление сотрудничества с Индией - РИА Новости, 23.06.2023
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21:08 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/sotrudnichestvo-1880095408.html
США обозначили курс на укрепление сотрудничества с Индией
США обозначили курс на укрепление сотрудничества с Индией - РИА Новости, 23.06.2023
США обозначили курс на укрепление сотрудничества с Индией
США считают визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон очень удачным, по итогам переговоров с американским президентом Джо Байденом лидеры стран... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T21:08
2023-06-23T21:08
в мире
сша
индия
нарендра моди
джо байден
джон кирби
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. США считают визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон очень удачным, по итогам переговоров с американским президентом Джо Байденом лидеры стран подтвердили курс на дальнейшее укрепление сотрудничества, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Премьер-министр Моди только что завершил очень удачный государственный визит", - сообщил он журналистам на брифинге. Кирби добавил, что Байден и Моди подтвердили, что "партнерство между США и Индией глубже и шире, чем было когда-либо" и что оба государства "выбрали плотную и настоящую работу над более процветающим, безопасным и здоровым будущем не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и по всему миру".
https://ria.ru/20230622/politika-1879661694.html
сша
индия
вашингтон (штат)
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в мире, сша, индия, нарендра моди, джо байден, джон кирби, вашингтон (штат)
В мире, США, Индия, Нарендра Моди, Джо Байден, Джон Кирби, Вашингтон (штат)
США обозначили курс на укрепление сотрудничества с Индией

В США визит Моди назвали удачным и обозначили курс на укрепление сотрудничества с Индией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. США считают визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон очень удачным, по итогам переговоров с американским президентом Джо Байденом лидеры стран подтвердили курс на дальнейшее укрепление сотрудничества, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Премьер-министр Моди только что завершил очень удачный государственный визит", - сообщил он журналистам на брифинге.
Кирби добавил, что Байден и Моди подтвердили, что "партнерство между США и Индией глубже и шире, чем было когда-либо" и что оба государства "выбрали плотную и настоящую работу над более процветающим, безопасным и здоровым будущем не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и по всему миру".
Местные жители ждут премьер-министра Индии Нарендру Моди около отеля в Нью-Йорке. 20 июня 2023 года - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Индия вытащит Штаты из тупика
22 июня, 08:00
 
В миреСШАИндияНарендра МодиДжо БайденДжон КирбиВашингтон (штат)
 
 
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