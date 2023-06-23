https://ria.ru/20230623/shkoly-1880055787.html

Новые школы откроются в сентябре в 17 округах Подмосковья

Новые школы откроются в сентябре в 17 округах Подмосковья - РИА Новости, 23.06.2023

Новые школы откроются в сентябре в 17 округах Подмосковья

23 новых школы откроют к 1 сентября В 17 округах Подмосковья, три из них появятся в Истре, Долгопрудном и Одинцове, заявил министр строительного комплекса... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T17:17

2023-06-23T17:17

2023-06-23T17:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880053804_0:197:2000:1322_1920x0_80_0_0_079f3aa24d94ab5d919cbf00902f0476.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. 23 новых школы откроют к 1 сентября В 17 округах Подмосковья, три из них появятся в Истре, Долгопрудном и Одинцове, заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев на заседании мособлдумы. Об этом сообщил телеканал "360".Помимо этого до конца текущего года должны открыть еще пять новых учебных заведений. Таким образом в регионе появится свыше 18 тысяч учебных мест."Всего в госпрограмме у нас 215 объектов. Заключены контракты на проектирование и строительство по 150 из них, то есть более 70% объектов законтрактовано", – рассказал Локтев.Он также сообщил, что в Подмосковье построят 58 заведений в рамках реализации программы строительства социальных объектов. Среди них будут общеобразовательные и дошкольные учреждения. К сентябрю 13 новых детских садов, которые смогут посещать более 3,7 тысячи детей, возведут в девяти округах.За 2024 год в регионе возведут 76 новых социальных объектов. На данный момент строительство некоторых из них уже стартовало.

https://ria.ru/20230613/gimnaziya-1877784196.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье)