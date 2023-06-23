https://ria.ru/20230623/shkoly-1880055787.html
Новые школы откроются в сентябре в 17 округах Подмосковья
Новые школы откроются в сентябре в 17 округах Подмосковья - РИА Новости, 23.06.2023
Новые школы откроются в сентябре в 17 округах Подмосковья
23 новых школы откроют к 1 сентября В 17 округах Подмосковья, три из них появятся в Истре, Долгопрудном и Одинцове, заявил министр строительного комплекса... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:17
2023-06-23T17:17
2023-06-23T17:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. 23 новых школы откроют к 1 сентября В 17 округах Подмосковья, три из них появятся в Истре, Долгопрудном и Одинцове, заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев на заседании мособлдумы. Об этом сообщил телеканал "360".Помимо этого до конца текущего года должны открыть еще пять новых учебных заведений. Таким образом в регионе появится свыше 18 тысяч учебных мест."Всего в госпрограмме у нас 215 объектов. Заключены контракты на проектирование и строительство по 150 из них, то есть более 70% объектов законтрактовано", – рассказал Локтев.Он также сообщил, что в Подмосковье построят 58 заведений в рамках реализации программы строительства социальных объектов. Среди них будут общеобразовательные и дошкольные учреждения. К сентябрю 13 новых детских садов, которые смогут посещать более 3,7 тысячи детей, возведут в девяти округах.За 2024 год в регионе возведут 76 новых социальных объектов. На данный момент строительство некоторых из них уже стартовало.
https://ria.ru/20230613/gimnaziya-1877784196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
23 новых школы откроют к 1 сентября В 17 округах Подмосковья, три из них появятся в Истре, Долгопрудном и Одинцове, заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев на заседании мособлдумы. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Помимо этого до конца текущего года должны открыть еще пять новых учебных заведений. Таким образом в регионе появится свыше 18 тысяч учебных мест.
"Всего в госпрограмме у нас 215 объектов. Заключены контракты на проектирование и строительство по 150 из них, то есть более 70% объектов законтрактовано", – рассказал Локтев.
Новый корпус гимназии в Одинцове готов более чем наполовину
Он также сообщил, что в Подмосковье построят 58 заведений в рамках реализации программы строительства социальных объектов. Среди них будут общеобразовательные и дошкольные учреждения. К сентябрю 13 новых детских садов, которые смогут посещать более 3,7 тысячи детей, возведут в девяти округах.
За 2024 год в регионе возведут 76 новых социальных объектов. На данный момент строительство некоторых из них уже стартовало.