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Новые школы откроются в сентябре в 17 округах Подмосковья - РИА Новости, 23.06.2023
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Новости Подмосковья
 
17:17 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/shkoly-1880055787.html
Новые школы откроются в сентябре в 17 округах Подмосковья
Новые школы откроются в сентябре в 17 округах Подмосковья - РИА Новости, 23.06.2023
Новые школы откроются в сентябре в 17 округах Подмосковья
23 новых школы откроют к 1 сентября В 17 округах Подмосковья, три из них появятся в Истре, Долгопрудном и Одинцове, заявил министр строительного комплекса... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:17
2023-06-23T17:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. 23 новых школы откроют к 1 сентября В 17 округах Подмосковья, три из них появятся в Истре, Долгопрудном и Одинцове, заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев на заседании мособлдумы. Об этом сообщил телеканал "360".Помимо этого до конца текущего года должны открыть еще пять новых учебных заведений. Таким образом в регионе появится свыше 18 тысяч учебных мест."Всего в госпрограмме у нас 215 объектов. Заключены контракты на проектирование и строительство по 150 из них, то есть более 70% объектов законтрактовано", – рассказал Локтев.Он также сообщил, что в Подмосковье построят 58 заведений в рамках реализации программы строительства социальных объектов. Среди них будут общеобразовательные и дошкольные учреждения. К сентябрю 13 новых детских садов, которые смогут посещать более 3,7 тысячи детей, возведут в девяти округах.За 2024 год в регионе возведут 76 новых социальных объектов. На данный момент строительство некоторых из них уже стартовало.
https://ria.ru/20230613/gimnaziya-1877784196.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Новые школы откроются в сентябре в 17 округах Подмосковья

© РИА Новости / Александр ГальперинПервоклассники сидят в классе после праздничной линейки Дня Знаний
Первоклассники сидят в классе после праздничной линейки Дня Знаний - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. 23 новых школы откроют к 1 сентября В 17 округах Подмосковья, три из них появятся в Истре, Долгопрудном и Одинцове, заявил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев на заседании мособлдумы. Об этом сообщил телеканал "360".
Помимо этого до конца текущего года должны открыть еще пять новых учебных заведений. Таким образом в регионе появится свыше 18 тысяч учебных мест.
"Всего в госпрограмме у нас 215 объектов. Заключены контракты на проектирование и строительство по 150 из них, то есть более 70% объектов законтрактовано", – рассказал Локтев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил в Одинцовском округе ход строительства пристройки к гимназии №14 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Новый корпус гимназии в Одинцове готов более чем наполовину
13 июня, 13:16
Он также сообщил, что в Подмосковье построят 58 заведений в рамках реализации программы строительства социальных объектов. Среди них будут общеобразовательные и дошкольные учреждения. К сентябрю 13 новых детских садов, которые смогут посещать более 3,7 тысячи детей, возведут в девяти округах.
За 2024 год в регионе возведут 76 новых социальных объектов. На данный момент строительство некоторых из них уже стартовало.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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