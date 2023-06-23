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В Госдуме прокомментировали введение нового пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 23.06.2023
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17:38 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880063473.html
В Госдуме прокомментировали введение нового пакета антироссийских санкций
В Госдуме прокомментировали введение нового пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 23.06.2023
В Госдуме прокомментировали введение нового пакета антироссийских санкций
Любые санкции можно обойти, а потери для европейского бизнеса будут множиться, конкуренция экономических потерь сложится не в пользу Запада, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:38
2023-06-23T17:38
экономика
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
госдума рф
олег морозов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Любые санкции можно обойти, а потери для европейского бизнеса будут множиться, конкуренция экономических потерь сложится не в пользу Запада, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. ЕС ввел в действие новый пакет санкций против России, в который вошел целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом антироссийских санкций, который будет применяться "в крайнем случае" в отношении третьих стран. "Главное в том, что любые санкции обходятся. Не эдак, так по-другому. А вот потери для европейского бизнеса множатся, и их не обойдешь. Конкуренция экономических потерь точно сложится не в пользу Запада", - сказал Морозов. Он отметил, что суть данного пакета - ограничить возможность обходить предыдущие санкции, это "было известно давно". Как следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа, под ограничения за обход ограничительных мер попали три компании, зарегистрированные в Гонконге (Tordan Industry Limited, Alpha Trading Investments Limited и Asia Pacific Links Ltd.), два юрлица из ОАЭ (I Jet Global DMCC, Success Aviation Services FZC), два из Узбекистана (Alfa Beta Creative LLC, GFK Logistics Asia LLC) и по одной компании из Армении (Tako LLC) и Сирии (I Jet Global DMCC).
https://ria.ru/20230621/turbiny-1879445069.html
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экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, госдума рф, олег морозов
Экономика, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Госдума РФ, Олег Морозов
В Госдуме прокомментировали введение нового пакета антироссийских санкций

Депутат Морозов: потери от антироссийских санкций для европейского бизнеса будут множиться

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги европейских стран
Флаги европейских стран - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Любые санкции можно обойти, а потери для европейского бизнеса будут множиться, конкуренция экономических потерь сложится не в пользу Запада, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов.
ЕС ввел в действие новый пакет санкций против России, в который вошел целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом антироссийских санкций, который будет применяться "в крайнем случае" в отношении третьих стран.
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"Главное в том, что любые санкции обходятся. Не эдак, так по-другому. А вот потери для европейского бизнеса множатся, и их не обойдешь. Конкуренция экономических потерь точно сложится не в пользу Запада", - сказал Морозов.
Он отметил, что суть данного пакета - ограничить возможность обходить предыдущие санкции, это "было известно давно".
Как следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа, под ограничения за обход ограничительных мер попали три компании, зарегистрированные в Гонконге (Tordan Industry Limited, Alpha Trading Investments Limited и Asia Pacific Links Ltd.), два юрлица из ОАЭ (I Jet Global DMCC, Success Aviation Services FZC), два из Узбекистана (Alfa Beta Creative LLC, GFK Logistics Asia LLC) и по одной компании из Армении (Tako LLC) и Сирии (I Jet Global DMCC).
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ЭкономикаРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииГосдума РФОлег Морозов
 
 
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