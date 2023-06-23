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Песков ответил на вопрос о возможном эффекте от 11-го пакета санкций ЕС - РИА Новости, 23.06.2023
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13:30 23.06.2023 (обновлено: 13:31 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879996073.html
Песков ответил на вопрос о возможном эффекте от 11-го пакета санкций ЕС
Песков ответил на вопрос о возможном эффекте от 11-го пакета санкций ЕС - РИА Новости, 23.06.2023
Песков ответил на вопрос о возможном эффекте от 11-го пакета санкций ЕС
Российская сторона сможет оценить возможный эффект от 11-го пакета санкций ЕС против России после того, как будет опубликован детальный список ограничений,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:30
2023-06-23T13:31
экономика
россия
дмитрий песков
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская сторона сможет оценить возможный эффект от 11-го пакета санкций ЕС против России после того, как будет опубликован детальный список ограничений, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Пока детально он (список санкций) не был опубликован, давайте дождемся, ознакомимся, потом уже будем судить", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном эффекте новых санкций. Ранее Евросоюз утвердил одиннадцатый пакет санкций против России, к примеру, расширил запрет на экспорт в Россию материалов и технологий, которые, по данным ЕС, могут использоваться в оборонной промышленности.
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экономика, россия, дмитрий песков, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
Песков ответил на вопрос о возможном эффекте от 11-го пакета санкций ЕС

Песков предложил оценить эффект от новых санкций ЕС после публикации их детального списка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская сторона сможет оценить возможный эффект от 11-го пакета санкций ЕС против России после того, как будет опубликован детальный список ограничений, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Пока детально он (список санкций) не был опубликован, давайте дождемся, ознакомимся, потом уже будем судить", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном эффекте новых санкций.
Ранее Евросоюз утвердил одиннадцатый пакет санкций против России, к примеру, расширил запрет на экспорт в Россию материалов и технологий, которые, по данным ЕС, могут использоваться в оборонной промышленности.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковЕвросоюзВ миреСанкции в отношении России
 
 
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