https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879996073.html
Песков ответил на вопрос о возможном эффекте от 11-го пакета санкций ЕС
Песков ответил на вопрос о возможном эффекте от 11-го пакета санкций ЕС - РИА Новости, 23.06.2023
Песков ответил на вопрос о возможном эффекте от 11-го пакета санкций ЕС
Российская сторона сможет оценить возможный эффект от 11-го пакета санкций ЕС против России после того, как будет опубликован детальный список ограничений,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:30
2023-06-23T13:30
2023-06-23T13:31
экономика
россия
дмитрий песков
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российская сторона сможет оценить возможный эффект от 11-го пакета санкций ЕС против России после того, как будет опубликован детальный список ограничений, сообщил во время общения с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Пока детально он (список санкций) не был опубликован, давайте дождемся, ознакомимся, потом уже будем судить", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном эффекте новых санкций. Ранее Евросоюз утвердил одиннадцатый пакет санкций против России, к примеру, расширил запрет на экспорт в Россию материалов и технологий, которые, по данным ЕС, могут использоваться в оборонной промышленности.
https://ria.ru/20230615/evropa-1877908683.html
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экономика, россия, дмитрий песков, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
Песков ответил на вопрос о возможном эффекте от 11-го пакета санкций ЕС
Песков предложил оценить эффект от новых санкций ЕС после публикации их детального списка