https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879984208.html
ЕС обязал поставщиков стали доказывать, что не используют ресурсы из России
ЕС обязал поставщиков стали доказывать, что не используют ресурсы из России - РИА Новости, 23.06.2023
ЕС обязал поставщиков стали доказывать, что не используют ресурсы из России
ЕС в 11-м пакете санкций против России обязал поставщиков стали и железа из третьих стран доказывать, что при производстве не использовались российские ресурсы, РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:39
2023-06-23T12:39
2023-06-23T12:39
экономика
россия
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санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. ЕС в 11-м пакете санкций против России обязал поставщиков стали и железа из третьих стран доказывать, что при производстве не использовались российские ресурсы, говорится в заявлении Европейской комиссии. Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил 11-й пакет санкций против России, он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале Евросоюза. "Ужесточаются ограничения на импорт изделий из железа и стали. Импортеры попадающих под санкции товаров из железа и стали, произведенных в третьих странах, должны будут доказать, что используемые ресурсы не поступают из России", - указывается в заявлении ЕК.
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции, Санкции в отношении России
ЕС обязал поставщиков стали доказывать, что не используют ресурсы из России
ЕС обязал поставщиков железа и стали доказывать, что они не используют ресурсы из России