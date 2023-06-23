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ЕС обязал поставщиков стали доказывать, что не используют ресурсы из России - РИА Новости, 23.06.2023
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12:39 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879984208.html
ЕС обязал поставщиков стали доказывать, что не используют ресурсы из России
ЕС обязал поставщиков стали доказывать, что не используют ресурсы из России - РИА Новости, 23.06.2023
ЕС обязал поставщиков стали доказывать, что не используют ресурсы из России
ЕС в 11-м пакете санкций против России обязал поставщиков стали и железа из третьих стран доказывать, что при производстве не использовались российские ресурсы, РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:39
2023-06-23T12:39
экономика
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. ЕС в 11-м пакете санкций против России обязал поставщиков стали и железа из третьих стран доказывать, что при производстве не использовались российские ресурсы, говорится в заявлении Европейской комиссии. Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил 11-й пакет санкций против России, он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале Евросоюза. "Ужесточаются ограничения на импорт изделий из железа и стали. Импортеры попадающих под санкции товаров из железа и стали, произведенных в третьих странах, должны будут доказать, что используемые ресурсы не поступают из России", - указывается в заявлении ЕК.
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экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции, Санкции в отношении России
ЕС обязал поставщиков стали доказывать, что не используют ресурсы из России

ЕС обязал поставщиков железа и стали доказывать, что они не используют ресурсы из России

© РИА Новости / Александр Коркка | Перейти в медиабанкГотовая продукция металлургического комбината
Готовая продукция металлургического комбината - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Александр Коркка
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Готовая продукция металлургического комбината. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. ЕС в 11-м пакете санкций против России обязал поставщиков стали и железа из третьих стран доказывать, что при производстве не использовались российские ресурсы, говорится в заявлении Европейской комиссии.
Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил 11-й пакет санкций против России, он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале Евросоюза.
«
"Ужесточаются ограничения на импорт изделий из железа и стали. Импортеры попадающих под санкции товаров из железа и стали, произведенных в третьих странах, должны будут доказать, что используемые ресурсы не поступают из России", - указывается в заявлении ЕК.
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ЭкономикаРоссияЕвросоюзЕврокомиссияСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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