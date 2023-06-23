https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879984208.html

ЕС обязал поставщиков стали доказывать, что не используют ресурсы из России

ЕС обязал поставщиков стали доказывать, что не используют ресурсы из России - РИА Новости, 23.06.2023

ЕС обязал поставщиков стали доказывать, что не используют ресурсы из России

ЕС в 11-м пакете санкций против России обязал поставщиков стали и железа из третьих стран доказывать, что при производстве не использовались российские ресурсы, РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:39

2023-06-23T12:39

2023-06-23T12:39

экономика

россия

евросоюз

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санкции

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. ЕС в 11-м пакете санкций против России обязал поставщиков стали и железа из третьих стран доказывать, что при производстве не использовались российские ресурсы, говорится в заявлении Европейской комиссии. Совет ЕС в пятницу окончательно утвердил 11-й пакет санкций против России, он вступит в силу позднее после публикации в официальном журнале Евросоюза. "Ужесточаются ограничения на импорт изделий из железа и стали. Импортеры попадающих под санкции товаров из железа и стали, произведенных в третьих странах, должны будут доказать, что используемые ресурсы не поступают из России", - указывается в заявлении ЕК.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии