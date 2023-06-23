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ЕС ввел механизм запрета на экспорт товаров, чтобы они не попали в Россию - РИА Новости, 23.06.2023
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12:01 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879974316.html
ЕС ввел механизм запрета на экспорт товаров, чтобы они не попали в Россию
ЕС ввел механизм запрета на экспорт товаров, чтобы они не попали в Россию - РИА Новости, 23.06.2023
ЕС ввел механизм запрета на экспорт товаров, чтобы они не попали в Россию
ЕС ввел механизм, предусматривающий запрет на экспорт ряда товаров и технологий в третьи страны для предотвращения их реэкспорта в РФ. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:01
2023-06-23T12:01
экономика
россия
евросоюз
еврокомиссия
санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. ЕС ввел механизм, предусматривающий запрет на экспорт ряда товаров и технологий в третьи страны для предотвращения их реэкспорта в РФ. "Новый инструмент против обхода (санкций): это позволит ЕС ограничить продажу, передачу определенных товаров и технологий, подпадающих под санкции, третьим странам или экспорт в них", - говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии. Отмечается, что использование этого инструмента будет крайней мерой в случае, если другие мероприятия не возымели нужного эффекта.
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экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции, Санкции в отношении России
ЕС ввел механизм запрета на экспорт товаров, чтобы они не попали в Россию

ЕС ввел механизм запрета на продажу товаров другим странам, чтобы они не попали в Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. ЕС ввел механизм, предусматривающий запрет на экспорт ряда товаров и технологий в третьи страны для предотвращения их реэкспорта в РФ.
«
"Новый инструмент против обхода (санкций): это позволит ЕС ограничить продажу, передачу определенных товаров и технологий, подпадающих под санкции, третьим странам или экспорт в них", - говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.
Отмечается, что использование этого инструмента будет крайней мерой в случае, если другие мероприятия не возымели нужного эффекта.
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