https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879974316.html

ЕС ввел механизм запрета на экспорт товаров, чтобы они не попали в Россию

ЕС ввел механизм запрета на экспорт товаров, чтобы они не попали в Россию - РИА Новости, 23.06.2023

ЕС ввел механизм запрета на экспорт товаров, чтобы они не попали в Россию

ЕС ввел механизм, предусматривающий запрет на экспорт ряда товаров и технологий в третьи страны для предотвращения их реэкспорта в РФ. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:01

2023-06-23T12:01

2023-06-23T12:01

экономика

россия

евросоюз

еврокомиссия

санкции

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. ЕС ввел механизм, предусматривающий запрет на экспорт ряда товаров и технологий в третьи страны для предотвращения их реэкспорта в РФ. "Новый инструмент против обхода (санкций): это позволит ЕС ограничить продажу, передачу определенных товаров и технологий, подпадающих под санкции, третьим странам или экспорт в них", - говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии. Отмечается, что использование этого инструмента будет крайней мерой в случае, если другие мероприятия не возымели нужного эффекта.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, санкции, санкции в отношении россии