https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879973499.html

МИД Эстонии сообщил, что новый пакет санкций против России вступил в силу

МИД Эстонии сообщил, что новый пакет санкций против России вступил в силу - РИА Новости, 23.06.2023

МИД Эстонии сообщил, что новый пакет санкций против России вступил в силу

Новый 11-й пакет антироссийских санкций Европейского союза вступил в силу, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Эстонии. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T11:58

2023-06-23T11:58

2023-06-23T13:13

эстония

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россия

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Новый 11-й пакет антироссийских санкций Европейского союза вступил в силу, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Эстонии. "Эстония и Европейский Союз продолжают работать над тем, чтобы санкции были максимально сильными и эффективными", — сказал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.В документе отмечается, что под санкции попали 87 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, они коснулись зарубежных компаний, которые, по мнению Евросоюза, помогают Москве обходить ограничения.Также расширяется запрет на транзит определенных стратегически важных товаров (продвинутых технологий и относящихся к авиационной отрасли материалов) из ЕС в третьи страны через Россию.ЕС ввел полный запрет на перевозку товаров грузовиками с российским прицепами и полуприцепами для предотвращения обхода европейских санкций.Кроме того, ЕС расширил запрет и на экспорт в Россию автомобилей класса "люкс", а также на все электро- и гибридные автомобили, в том числе бывшие в употреблении.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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эстония, евросоюз, россия, москва, санкции в отношении россии