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МИД Эстонии сообщил, что новый пакет санкций против России вступил в силу - РИА Новости, 23.06.2023
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11:58 23.06.2023 (обновлено: 13:13 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879973499.html
МИД Эстонии сообщил, что новый пакет санкций против России вступил в силу
МИД Эстонии сообщил, что новый пакет санкций против России вступил в силу - РИА Новости, 23.06.2023
МИД Эстонии сообщил, что новый пакет санкций против России вступил в силу
Новый 11-й пакет антироссийских санкций Европейского союза вступил в силу, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Эстонии. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:58
2023-06-23T13:13
эстония
евросоюз
россия
москва
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Новый 11-й пакет антироссийских санкций Европейского союза вступил в силу, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Эстонии. &quot;Эстония и Европейский Союз продолжают работать над тем, чтобы санкции были максимально сильными и эффективными&quot;, — сказал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.В документе отмечается, что под санкции попали 87 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, они коснулись зарубежных компаний, которые, по мнению Евросоюза, помогают Москве обходить ограничения.Также расширяется запрет на транзит определенных стратегически важных товаров (продвинутых технологий и относящихся к авиационной отрасли материалов) из ЕС в третьи страны через Россию.ЕС ввел полный запрет на перевозку товаров грузовиками с российским прицепами и полуприцепами для предотвращения обхода европейских санкций.Кроме того, ЕС расширил запрет и на экспорт в Россию автомобилей класса "люкс", а также на все электро- и гибридные автомобили, в том числе бывшие в употреблении.
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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эстония, евросоюз, россия, москва, санкции в отношении россии
Эстония, Евросоюз, Россия, Москва, Санкции в отношении России
МИД Эстонии сообщил, что новый пакет санкций против России вступил в силу

МИД Эстонии сообщил о вступлении в силу 11-го пакета санкций Евросоюза против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Новый 11-й пакет антироссийских санкций Европейского союза вступил в силу, сообщается на сайте Министерства иностранных дел Эстонии.
«

"Эстония и Европейский Союз продолжают работать над тем, чтобы санкции были максимально сильными и эффективными", — сказал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

В документе отмечается, что под санкции попали 87 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, они коснулись зарубежных компаний, которые, по мнению Евросоюза, помогают Москве обходить ограничения.
Также расширяется запрет на транзит определенных стратегически важных товаров (продвинутых технологий и относящихся к авиационной отрасли материалов) из ЕС в третьи страны через Россию.
ЕС ввел полный запрет на перевозку товаров грузовиками с российским прицепами и полуприцепами для предотвращения обхода европейских санкций.
Кроме того, ЕС расширил запрет и на экспорт в Россию автомобилей класса "люкс", а также на все электро- и гибридные автомобили, в том числе бывшие в употреблении.
Символика Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
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5 июня, 08:00
 
ЭстонияЕвросоюзРоссияМоскваСанкции в отношении России
 
 
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