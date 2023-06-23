https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879972688.html

Евросоюз расширил списки персональных санкций за поддержку России

Евросоюз расширил списки персональных санкций за поддержку России - РИА Новости, 23.06.2023

Евросоюз расширил списки персональных санкций за поддержку России

ЕС расширил списки персональных санкций, добавив 87 организаций, за обход санкций против РФ, в том числе из КНР, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении, говорится в... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T11:55

2023-06-23T11:55

2023-06-23T11:55

россия

евросоюз

еврокомиссия

китай

узбекистан

экономика

санкции

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. ЕС расширил списки персональных санкций, добавив 87 организаций, за обход санкций против РФ, в том числе из КНР, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении, говорится в документе, опубликованном на сайте Еврокомиссии. "Добавление 87 новых организаций к списку тех, кто напрямую поддерживает военно-промышленный комплекс России ... На них распространяются более жесткие ограничения на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий. В дополнение к уже перечисленным российским и иранским юрлицам (меры) теперь также распространяется на юридические лица, зарегистрированные в Китае, Узбекистане, ОАЭ, Сирии и Армении", - говорится в документе. Ранее сообщалось, что Евросоюз в пятницу утвердил 11-й пакет санкций против России.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

россия

китай

узбекистан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, евросоюз, еврокомиссия, китай, узбекистан, экономика, санкции, санкции в отношении россии