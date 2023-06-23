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Евросоюз расширил списки персональных санкций за поддержку России - РИА Новости, 23.06.2023
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11:55 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879972688.html
Евросоюз расширил списки персональных санкций за поддержку России
Евросоюз расширил списки персональных санкций за поддержку России - РИА Новости, 23.06.2023
Евросоюз расширил списки персональных санкций за поддержку России
ЕС расширил списки персональных санкций, добавив 87 организаций, за обход санкций против РФ, в том числе из КНР, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении, говорится в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:55
2023-06-23T11:55
россия
евросоюз
еврокомиссия
китай
узбекистан
экономика
санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. ЕС расширил списки персональных санкций, добавив 87 организаций, за обход санкций против РФ, в том числе из КНР, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении, говорится в документе, опубликованном на сайте Еврокомиссии. "Добавление 87 новых организаций к списку тех, кто напрямую поддерживает военно-промышленный комплекс России ... На них распространяются более жесткие ограничения на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий. В дополнение к уже перечисленным российским и иранским юрлицам (меры) теперь также распространяется на юридические лица, зарегистрированные в Китае, Узбекистане, ОАЭ, Сирии и Армении", - говорится в документе. Ранее сообщалось, что Евросоюз в пятницу утвердил 11-й пакет санкций против России.
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россия, евросоюз, еврокомиссия, китай, узбекистан, экономика, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Китай, Узбекистан, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России
Евросоюз расширил списки персональных санкций за поддержку России

ЕС добавил 87 организаций в списки персональных ограничений за обход санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. ЕС расширил списки персональных санкций, добавив 87 организаций, за обход санкций против РФ, в том числе из КНР, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении, говорится в документе, опубликованном на сайте Еврокомиссии.
«
"Добавление 87 новых организаций к списку тех, кто напрямую поддерживает военно-промышленный комплекс России ... На них распространяются более жесткие ограничения на экспорт товаров двойного назначения и передовых технологий. В дополнение к уже перечисленным российским и иранским юрлицам (меры) теперь также распространяется на юридические лица, зарегистрированные в Китае, Узбекистане, ОАЭ, Сирии и Армении", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Евросоюз в пятницу утвердил 11-й пакет санкций против России.
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