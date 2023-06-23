https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879970378.html

ЕС расширил запрет на транзит важных технологий и материалов через Россию

ЕС расширил запрет на транзит важных технологий и материалов через Россию - РИА Новости, 23.06.2023

ЕС расширил запрет на транзит важных технологий и материалов через Россию

ЕС в 11-м пакете санкций расширил список товаров и технологий, запрещенных к транзиту через территорию РФ в третьи страны, говорится в пресс-релизе,... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T11:47

2023-06-23T11:47

2023-06-23T11:47

экономика

россия

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн – РИА Новости. ЕС в 11-м пакете санкций расширил список товаров и технологий, запрещенных к транзиту через территорию РФ в третьи страны, говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу Европейской комиссией на своем сайте. "Расширяется запрет на транзит определенных стратегически важных товаров (продвинутых технологий и относящихся к авиационной отрасли материалов) из ЕС в третьи страны через РФ ", - сказано там. Ранее сообщалось, что Евросоюз в пятницу утвердил 11-й пакет санкций против России.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии