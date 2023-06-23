https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879966949.html
ЕС расширил запрет на экспорт в Россию автомобилей класса "люкс"
ЕС расширил запрет на экспорт в Россию автомобилей класса "люкс" - РИА Новости, 23.06.2023
ЕС расширил запрет на экспорт в Россию автомобилей класса "люкс"
ЕС расширил запрет на экспорт в Россию автомобилей класса "люкс", а также на все электро- и гибридные автомобили, в том числе бывшие в употреблении. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:35
2023-06-23T11:35
2023-06-23T11:36
авто
евросоюз
еврокомиссия
россия
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. ЕС расширил запрет на экспорт в Россию автомобилей класса "люкс", а также на все электро- и гибридные автомобили, в том числе бывшие в употреблении. "Расширение запрета на экспорт автомобилей класса "люкс" на все новые и подержанные автомобили с объемом двигателя выше определенного... и на все электро- и гибридные автомобили", - говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии. Ранее сообщалось, что Евросоюз в пятницу утвердил 11-й пакет санкций против России.
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, евросоюз, еврокомиссия, россия
Авто, Евросоюз, Еврокомиссия, Россия
ЕС расширил запрет на экспорт в Россию автомобилей класса "люкс"
ЕС расширил запрет на экспорт в Россию люксовых машин, электро- и гибридных автомобилей