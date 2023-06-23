https://ria.ru/20230623/sanktsii-1879966949.html

ЕС расширил запрет на экспорт в Россию автомобилей класса "люкс"

ЕС расширил запрет на экспорт в Россию автомобилей класса "люкс" - РИА Новости, 23.06.2023

ЕС расширил запрет на экспорт в Россию автомобилей класса "люкс"

ЕС расширил запрет на экспорт в Россию автомобилей класса "люкс", а также на все электро- и гибридные автомобили, в том числе бывшие в употреблении. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T11:35

2023-06-23T11:35

2023-06-23T11:36

авто

евросоюз

еврокомиссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. ЕС расширил запрет на экспорт в Россию автомобилей класса "люкс", а также на все электро- и гибридные автомобили, в том числе бывшие в употреблении. "Расширение запрета на экспорт автомобилей класса "люкс" на все новые и подержанные автомобили с объемом двигателя выше определенного... и на все электро- и гибридные автомобили", - говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии. Ранее сообщалось, что Евросоюз в пятницу утвердил 11-й пакет санкций против России.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, евросоюз, еврокомиссия, россия