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В мясных изделиях предприятия Челябинской области нашли сальмонеллу - РИА Новости, 23.06.2023
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17:09 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/salmonella-1880053943.html
В мясных изделиях предприятия Челябинской области нашли сальмонеллу
В мясных изделиях предприятия Челябинской области нашли сальмонеллу - РИА Новости, 23.06.2023
В мясных изделиях предприятия Челябинской области нашли сальмонеллу
Россельхознадзор обнаружил опасные бактерии в мясных изделиях, произведенных предприятиями-экспортерами из Челябинской области и Приморья - сальмонеллу и... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:09
2023-06-23T17:09
здоровье - общество
челябинская область
приморский край
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россельхознадзор обнаружил опасные бактерии в мясных изделиях, произведенных предприятиями-экспортерами из Челябинской области и Приморья - сальмонеллу и листерию, говорится в сообщении ведомства. "В результате лабораторных исследований в мясе птицы, произведенном ООО "Равис-птицефабрика Сосновская" (Челябинская область), была обнаружена сальмонелла. Службой вводятся временные ограничения на экспорт продукции компании в Государство Катар и Королевство Саудовская Аравия", - говорится в сообщении. Кроме того, служба вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении свинины и свиных полуфабрикатов ООО "Ратимир" (Приморский край) в связи с выявлением в продукции листерии. Уточняется, что эта компания имеет разрешение на поставки в ряд африканских и азиатских стран. Сальмонеллез - инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Salmonella. Среди симптомов - повышение температуры, боль в животе, диарея и тошнота. Листерии - бактерии, которые попадают в пищу при несоблюдении гигиены производства и хранения продуктов. У человека они вызывают простудные симптомы, для отдельных групп лиц могут оказаться опасными.
https://ria.ru/20230327/salmonella-1861042384.html
https://ria.ru/20230623/otravlenie-1880019156.html
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здоровье - общество, челябинская область, приморский край, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), происшествия
Здоровье - Общество, Челябинская область, Приморский край, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Происшествия
В мясных изделиях предприятия Челябинской области нашли сальмонеллу

Россельхознадзор обнаружил сальмонеллу в мясных изделиях предприятия Челябинской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудник в производственном цехе
Сотрудник в производственном цехе - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник в производственном цехе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россельхознадзор обнаружил опасные бактерии в мясных изделиях, произведенных предприятиями-экспортерами из Челябинской области и Приморья - сальмонеллу и листерию, говорится в сообщении ведомства.
«
"В результате лабораторных исследований в мясе птицы, произведенном ООО "Равис-птицефабрика Сосновская" (Челябинская область), была обнаружена сальмонелла. Службой вводятся временные ограничения на экспорт продукции компании в Государство Катар и Королевство Саудовская Аравия", - говорится в сообщении.
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Кроме того, служба вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении свинины и свиных полуфабрикатов ООО "Ратимир" (Приморский край) в связи с выявлением в продукции листерии. Уточняется, что эта компания имеет разрешение на поставки в ряд африканских и азиатских стран.
Сальмонеллез - инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Salmonella. Среди симптомов - повышение температуры, боль в животе, диарея и тошнота.
Листерии - бактерии, которые попадают в пищу при несоблюдении гигиены производства и хранения продуктов. У человека они вызывают простудные симптомы, для отдельных групп лиц могут оказаться опасными.
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Здоровье - ОбществоЧелябинская областьПриморский крайФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Происшествия
 
 
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