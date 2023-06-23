https://ria.ru/20230623/sadovodstvo-1880007689.html
Темрезов: в КЧР реализуют проекты развития садоводства на 14,5 млрд рублей
Темрезов: в КЧР реализуют проекты развития садоводства на 14,5 млрд рублей - РИА Новости, 23.06.2023
Темрезов: в КЧР реализуют проекты развития садоводства на 14,5 млрд рублей
В Карачаево-Черкесии реализуют проекты по развитию садоводства на 14,5 миллиарда рублей, сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе ежегодного послания... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:20
2023-06-23T14:20
2023-06-23T14:20
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
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ЧЕРКЕССК, 23 июн - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии реализуют проекты по развитию садоводства на 14,5 миллиарда рублей, сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе ежегодного послания региональному парламенту.По его словам, несколько "прорывных" проектов по садоводству включены в Модель экономического развития КЧР. Это проект по закладке садов интенсивного типа общей площадью 1 тысячу гектаров и проекты по строительству двух плодохранилищ с возможностью длительного единовременного хранения до 90 тысяч тонн.Фруктохранилища включают в себя мощные холодильные установки для длительного хранения, линии сортировки и упаковки фруктов.Общая стоимость проектов составляет 14,5 миллиарда рублей."В Карачаево-Черкесии уже высажено 1000 гектаров садов интенсивного типа. Хочу отметить, что реализация проекта идет с опережением графика на один год. Инвесторами уже профинансировано 2,6 миллиарда рублей", - сказал Темрезов.Он добавил, что, помимо яблок и груш, в регионе начнут выращивать новые виды фруктов и ягод, к примеру, голубику и черешню.С 2019 года в Карачаево-Черкесии в рамках региональной программы мини-сады интенсивного типа высажены на площади более 30 гектаров. Участниками программы стали 14 кооперативов, в составе которых 405 личных подворий.
https://ria.ru/20221209/temrezov-1837604317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
ЧЕРКЕССК, 23 июн - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии реализуют проекты по развитию садоводства на 14,5 миллиарда рублей, сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе ежегодного послания региональному парламенту.
По его словам, несколько "прорывных" проектов по садоводству включены в Модель экономического развития КЧР. Это проект по закладке садов интенсивного типа общей площадью 1 тысячу гектаров и проекты по строительству двух плодохранилищ с возможностью длительного единовременного хранения до 90 тысяч тонн.
Фруктохранилища включают в себя мощные холодильные установки для длительного хранения, линии сортировки и упаковки фруктов.
Общая стоимость проектов составляет 14,5 миллиарда рублей.
«
"В Карачаево-Черкесии уже высажено 1000 гектаров садов интенсивного типа. Хочу отметить, что реализация проекта идет с опережением графика на один год. Инвесторами уже профинансировано 2,6 миллиарда рублей", - сказал Темрезов.
Он добавил, что, помимо яблок и груш, в регионе начнут выращивать новые виды фруктов и ягод, к примеру, голубику и черешню.
С 2019 года в Карачаево-Черкесии
в рамках региональной программы мини-сады интенсивного типа высажены на площади более 30 гектаров. Участниками программы стали 14 кооперативов, в составе которых 405 личных подворий.
Рашид Темрезов: стабильность – это хорошо, но мы стремимся к росту