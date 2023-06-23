https://ria.ru/20230623/sadovodstvo-1880007689.html

Темрезов: в КЧР реализуют проекты развития садоводства на 14,5 млрд рублей

Темрезов: в КЧР реализуют проекты развития садоводства на 14,5 млрд рублей - РИА Новости, 23.06.2023

Темрезов: в КЧР реализуют проекты развития садоводства на 14,5 млрд рублей

В Карачаево-Черкесии реализуют проекты по развитию садоводства на 14,5 миллиарда рублей, сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе ежегодного послания... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:20

2023-06-23T14:20

2023-06-23T14:20

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

карачаево-черкесская республика (кчр)

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ЧЕРКЕССК, 23 июн - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии реализуют проекты по развитию садоводства на 14,5 миллиарда рублей, сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе ежегодного послания региональному парламенту.По его словам, несколько "прорывных" проектов по садоводству включены в Модель экономического развития КЧР. Это проект по закладке садов интенсивного типа общей площадью 1 тысячу гектаров и проекты по строительству двух плодохранилищ с возможностью длительного единовременного хранения до 90 тысяч тонн.Фруктохранилища включают в себя мощные холодильные установки для длительного хранения, линии сортировки и упаковки фруктов.Общая стоимость проектов составляет 14,5 миллиарда рублей."В Карачаево-Черкесии уже высажено 1000 гектаров садов интенсивного типа. Хочу отметить, что реализация проекта идет с опережением графика на один год. Инвесторами уже профинансировано 2,6 миллиарда рублей", - сказал Темрезов.Он добавил, что, помимо яблок и груш, в регионе начнут выращивать новые виды фруктов и ягод, к примеру, голубику и черешню.С 2019 года в Карачаево-Черкесии в рамках региональной программы мини-сады интенсивного типа высажены на площади более 30 гектаров. Участниками программы стали 14 кооперативов, в составе которых 405 личных подворий.

https://ria.ru/20221209/temrezov-1837604317.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр)