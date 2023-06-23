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Темрезов: в КЧР разработают план развития прилегающих к курортам территорий - РИА Новости, 23.06.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
14:25 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/razvitie-1880008916.html
Темрезов: в КЧР разработают план развития прилегающих к курортам территорий
Темрезов: в КЧР разработают план развития прилегающих к курортам территорий - РИА Новости, 23.06.2023
Темрезов: в КЧР разработают план развития прилегающих к курортам территорий
В Карачаево-Черкесии разработают план развития территорий, прилегающих к курортам Архыз и Домбай, сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе ежегодного... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:25
2023-06-23T14:25
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
туризм
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ЧЕРКЕССК, 23 июн - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии разработают план развития территорий, прилегающих к курортам Архыз и Домбай, сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе ежегодного послания к депутатам регионального парламента.По его словам, к 1 марта 2024 года в КЧР будет разработан мастер-план развития ю территорий, прилегающих к ВТРК Архыз и курорту Домбай. Он включит в себя функциональное зонирование территорий и формат архитектурного облика туристических зон в едином стиле, а также меры по улучшению качества туристских услуг."Для повышения качества туристских услуг в Домбае будет создана управляющая компания, которая скоординирует работу по развитию территории и улучшению ее санитарного состояния, поможет в ее модернизации, будет взаимодействовать с туристскими операторами. Цель - разработать единую стратегию развития курорта", - сказал Темрезов.Глава республики отметил, что будет организовано системное обучение для экскурсоводов, представителей гостиничного сервиса и индустрии гостеприимства."Проведем паспортизацию маршрутов, востребованных у туристов, что предоставит гостям курортов наиболее комфортные условия для отдыха и путешествий, а, самое главное, повысит безопасность маршрутов", - рассказал Темрезов о планах по улучшению туристического климата в регионе.По итогам 2022 года КЧР посетило более 2 миллионов туристов. Темрезов полагает, что к 2030 году турпоток увеличится в два раза и составит 4 миллиона человек в год.
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рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), туризм
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Туризм

Темрезов: в КЧР разработают план развития прилегающих к курортам территорий

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПродажа сувениров в поселке Домбай
Продажа сувениров в поселке Домбай - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Продажа сувениров в поселке Домбай. Архивное фото
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ЧЕРКЕССК, 23 июн - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии разработают план развития территорий, прилегающих к курортам Архыз и Домбай, сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе ежегодного послания к депутатам регионального парламента.
По его словам, к 1 марта 2024 года в КЧР будет разработан мастер-план развития ю территорий, прилегающих к ВТРК Архыз и курорту Домбай. Он включит в себя функциональное зонирование территорий и формат архитектурного облика туристических зон в едином стиле, а также меры по улучшению качества туристских услуг.
«
"Для повышения качества туристских услуг в Домбае будет создана управляющая компания, которая скоординирует работу по развитию территории и улучшению ее санитарного состояния, поможет в ее модернизации, будет взаимодействовать с туристскими операторами. Цель - разработать единую стратегию развития курорта", - сказал Темрезов.
Глава республики отметил, что будет организовано системное обучение для экскурсоводов, представителей гостиничного сервиса и индустрии гостеприимства.
«
"Проведем паспортизацию маршрутов, востребованных у туристов, что предоставит гостям курортов наиболее комфортные условия для отдыха и путешествий, а, самое главное, повысит безопасность маршрутов", - рассказал Темрезов о планах по улучшению туристического климата в регионе.
По итогам 2022 года КЧР посетило более 2 миллионов туристов. Темрезов полагает, что к 2030 году турпоток увеличится в два раза и составит 4 миллиона человек в год.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Туризм
 
 
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