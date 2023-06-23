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В ЕС прокомментировали информацию о якобы готовящейся провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:02 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/provokatsiya-1880051981.html
В ЕС прокомментировали информацию о якобы готовящейся провокации на ЗАЭС
В ЕС прокомментировали информацию о якобы готовящейся провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 23.06.2023
В ЕС прокомментировали информацию о якобы готовящейся провокации на ЗАЭС
Европейский союз не располагает данными о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС, о которой предупреждала Украина, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:02
2023-06-23T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
запорожская аэс
энергодар
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Европейский союз не располагает данными о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС, о которой предупреждала Украина, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС на условиях анонимности. "Необходима демилитаризация АЭС, надо исключить какие-либо атаки - в этом заключается наша политика. Но что касается каких-то конкретных данных об атаках, то я не располагаю такими данными", - сказал европейский представитель, комментируя этот вопрос журналистов. Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвал заявление Зеленского о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС "очередной ложью". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230615/stantsiya-1878485995.html
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в мире, россия, украина, запорожская аэс, энергодар, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Запорожская АЭС, Энергодар, Евросоюз
В ЕС прокомментировали информацию о якобы готовящейся провокации на ЗАЭС

В ЕС заявили, что не располагают данными о якобы подготовке Россией провокации на ЗАЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкШестой энергоблок Запорожской АЭС
Шестой энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Шестой энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Европейский союз не располагает данными о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС, о которой предупреждала Украина, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС на условиях анонимности.
«
"Необходима демилитаризация АЭС, надо исключить какие-либо атаки - в этом заключается наша политика. Но что касается каких-то конкретных данных об атаках, то я не располагаю такими данными", - сказал европейский представитель, комментируя этот вопрос журналистов.
Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвал заявление Зеленского о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС "очередной ложью".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Гросси рассказал об оценке ситуации на ЗАЭС
15 июня, 22:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЗапорожская АЭСЭнергодарЕвросоюз
 
 
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