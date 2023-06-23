https://ria.ru/20230623/provokatsiya-1880051981.html

В ЕС прокомментировали информацию о якобы готовящейся провокации на ЗАЭС

В ЕС прокомментировали информацию о якобы готовящейся провокации на ЗАЭС - РИА Новости, 23.06.2023

В ЕС прокомментировали информацию о якобы готовящейся провокации на ЗАЭС

Европейский союз не располагает данными о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС, о которой предупреждала Украина, сообщил журналистам в Брюсселе... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T17:02

2023-06-23T17:02

2023-06-23T17:02

специальная военная операция на украине

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россия

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энергодар

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Европейский союз не располагает данными о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС, о которой предупреждала Украина, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС на условиях анонимности. "Необходима демилитаризация АЭС, надо исключить какие-либо атаки - в этом заключается наша политика. Но что касается каких-то конкретных данных об атаках, то я не располагаю такими данными", - сказал европейский представитель, комментируя этот вопрос журналистов. Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвал заявление Зеленского о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС "очередной ложью". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230615/stantsiya-1878485995.html

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