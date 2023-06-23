https://ria.ru/20230623/proekty-1880106825.html

В ЕАЭС разработают порядок отбора кооперационных проектов

В ЕАЭС разработают порядок отбора кооперационных проектов - РИА Новости, 23.06.2023

В ЕАЭС разработают порядок отбора кооперационных проектов

Проект положения о порядке отбора совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и оказания финансового содействия при их реализации государствами РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T23:25

2023-06-23T23:25

2023-06-23T23:25

экономика

евразийский экономический союз

евразийская экономическая комиссия

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МИНСК, 23 июн РИА Новости. Проект положения о порядке отбора совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и оказания финансового содействия при их реализации государствами - членами ЕАЭС планируется подготовить к сентябрю, сообщило в пятницу белорусское госагентство Белта. "На Совете Евразийской экономической комиссии поручено в сентябре 2023 года представить на рассмотрение проект положения о порядке отбора совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и оказания финансового содействия при их реализации государствами - членами ЕАЭС", - говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства. Отмечается, что на состоявшемся заседании Совета ЕЭК белорусская сторона озвучила свою позицию о том, что должно быть установлено предельное (пороговое) значение размера субсидии. Это позволит максимально учесть интересы всех государств - членов ЕАЭС. Кроме того, согласно сообщению, на Совете ЕЭК было одобрено создание оператора электронной торговли в сфере таможенного регулирования. Он будет в комплексе обеспечивать логистику операций с товарами, приобретаемыми физическими лицами на интернет-площадках, а также осуществлять взаимодействие с интернет-площадками и таможенными органами, сопровождая процессы таможенного декларирования и хранения товаров электронной торговли. Как говорится в сообщении, приложение к правилам определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок дополнено шестью товарными позициями отрасли "энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность" в отношении электрических конденсаторов (пять позиций) и измерительных трансформаторов (одна позиция). Белорусские производители данной группы товаров получат свободный доступ к государственным закупкам в странах союза, поясняется в сообщении. Кроме этого, на Совете ЕЭК были внесены изменения в технический регламент о безопасности пищевой продукции "в части установления максимально допустимых уровней остаточного содержания ветеринарных лекарственных средств в пищевой продукции животного происхождения, которые позволят обеспечить беспрепятственный доступ данного вида белорусских товаров на рынки государств - членов ЕАЭС", говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230609/obrazovanie-1877272056.html

https://ria.ru/20230609/suverenitet-1877258777.html

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экономика, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия