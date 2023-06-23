https://ria.ru/20230623/prodvizhenie-1879974193.html
"Мой экспорт" за год помог более 1 тысячи МСП с продвижением
"Мой экспорт" за год помог более 1 тысячи МСП с продвижением - РИА Новости, 23.06.2023
"Мой экспорт" за год помог более 1 тысячи МСП с продвижением
Более одной тысячи пользователей платформы "Мой экспорт" за год ее работы обратились к рыночным экспертам в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:01
2023-06-23T12:01
2023-06-23T12:01
российский экспортный центр (рэц)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878324312_0:150:3375:2048_1920x0_80_0_0_bae9059ac395c420c5dda14b6764819c.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более одной тысячи пользователей платформы "Мой экспорт" за год ее работы обратились к рыночным экспертам в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и бесплатно воспользовались услугой по размещению и продвижению продукции на маркетплейсах, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Более 1 000 пользователей платформы "Мой экспорт" обратились к рыночным экспертам в сфере ВЭД и бесплатно воспользовались услугой по размещению и продвижению продукции на маркетплейсах с момента ее запуска в июне 2022 года", - сообщает РЭЦ.Найти таких специалистов и получить господдержку на их услуги предприниматели смогли благодаря b2b-маркетплейсу "Профессионалы экспорта". Он работает на цифровой платформе "Мой экспорт", на которой предоставляется свыше 100 услуг в режиме одного окна."Сегодня электронная торговля на международных маркетплейсах - один из эффективных способов для МСП выйти на внешние рынки и познакомить потребителей за рубежом со своей продукцией. Однако выйти на иностранный маркетплейс самостоятельно - довольно сложная задача, ведь у каждой площадки есть свои нюансы. Услуга "Размещение и/или продвижение на маркетплейсе с господдержкой" оказывается региональными центрами поддержки экспорта и позволяет экспортеру обратиться к аккредитованному РЭЦ эксперту, который поможет ему начать продавать свои товары или увеличить продажи на маркетплейсах", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Так, эксперт поможет предпринимателю зарегистрироваться на международном маркетплейсе, который он выбрал, настроит аккаунт, сделает товарные карточки, а также проведет обучение по работе с площадкой. Дополнительно оказываются услуги по продвижению уже размещенных на площадке товаров. В зависимости от задачи экспортера эксперт может повысить средний чек продаваемой продукции, увеличить частоту покупок, объем продаж или выручку целевой товарной категории и многое другое.Оформить услугу "Профессионалы экспорта" можно на сайте "Мой экспорт".
https://ria.ru/20230622/plan-1879848577.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878324312_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_780916c860b3f038bc1afd22a210a36f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более одной тысячи пользователей платформы "Мой экспорт" за год ее работы обратились к рыночным экспертам в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и бесплатно воспользовались услугой по размещению и продвижению продукции на маркетплейсах, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Более 1 000 пользователей платформы "Мой экспорт" обратились к рыночным экспертам в сфере ВЭД и бесплатно воспользовались услугой по размещению и продвижению продукции на маркетплейсах с момента ее запуска в июне 2022 года", - сообщает РЭЦ.
РЭЦ, бизнес и власти разработают план поддержки нового экспорта
Найти таких специалистов и получить господдержку на их услуги предприниматели смогли благодаря b2b-маркетплейсу "Профессионалы экспорта". Он работает на цифровой платформе "Мой экспорт", на которой предоставляется свыше 100 услуг в режиме одного окна.
"Сегодня электронная торговля на международных маркетплейсах - один из эффективных способов для МСП выйти на внешние рынки и познакомить потребителей за рубежом со своей продукцией. Однако выйти на иностранный маркетплейс самостоятельно - довольно сложная задача, ведь у каждой площадки есть свои нюансы. Услуга "Размещение и/или продвижение на маркетплейсе с господдержкой" оказывается региональными центрами поддержки экспорта и позволяет экспортеру обратиться к аккредитованному РЭЦ эксперту, который поможет ему начать продавать свои товары или увеличить продажи на маркетплейсах", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Так, эксперт поможет предпринимателю зарегистрироваться на международном маркетплейсе, который он выбрал, настроит аккаунт, сделает товарные карточки, а также проведет обучение по работе с площадкой. Дополнительно оказываются услуги по продвижению уже размещенных на площадке товаров. В зависимости от задачи экспортера эксперт может повысить средний чек продаваемой продукции, увеличить частоту покупок, объем продаж или выручку целевой товарной категории и многое другое.
Оформить услугу "Профессионалы экспорта" можно на сайте "Мой экспорт".