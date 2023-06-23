https://ria.ru/20230623/prodvizhenie-1879974193.html

"Мой экспорт" за год помог более 1 тысячи МСП с продвижением

"Мой экспорт" за год помог более 1 тысячи МСП с продвижением - РИА Новости, 23.06.2023

"Мой экспорт" за год помог более 1 тысячи МСП с продвижением

Более одной тысячи пользователей платформы "Мой экспорт" за год ее работы обратились к рыночным экспертам в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:01

2023-06-23T12:01

2023-06-23T12:01

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Более одной тысячи пользователей платформы "Мой экспорт" за год ее работы обратились к рыночным экспертам в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и бесплатно воспользовались услугой по размещению и продвижению продукции на маркетплейсах, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Более 1 000 пользователей платформы "Мой экспорт" обратились к рыночным экспертам в сфере ВЭД и бесплатно воспользовались услугой по размещению и продвижению продукции на маркетплейсах с момента ее запуска в июне 2022 года", - сообщает РЭЦ.Найти таких специалистов и получить господдержку на их услуги предприниматели смогли благодаря b2b-маркетплейсу "Профессионалы экспорта". Он работает на цифровой платформе "Мой экспорт", на которой предоставляется свыше 100 услуг в режиме одного окна."Сегодня электронная торговля на международных маркетплейсах - один из эффективных способов для МСП выйти на внешние рынки и познакомить потребителей за рубежом со своей продукцией. Однако выйти на иностранный маркетплейс самостоятельно - довольно сложная задача, ведь у каждой площадки есть свои нюансы. Услуга "Размещение и/или продвижение на маркетплейсе с господдержкой" оказывается региональными центрами поддержки экспорта и позволяет экспортеру обратиться к аккредитованному РЭЦ эксперту, который поможет ему начать продавать свои товары или увеличить продажи на маркетплейсах", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Так, эксперт поможет предпринимателю зарегистрироваться на международном маркетплейсе, который он выбрал, настроит аккаунт, сделает товарные карточки, а также проведет обучение по работе с площадкой. Дополнительно оказываются услуги по продвижению уже размещенных на площадке товаров. В зависимости от задачи экспортера эксперт может повысить средний чек продаваемой продукции, увеличить частоту покупок, объем продаж или выручку целевой товарной категории и многое другое.Оформить услугу "Профессионалы экспорта" можно на сайте "Мой экспорт".

https://ria.ru/20230622/plan-1879848577.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия