https://ria.ru/20230623/pozhary-1879909623.html

В северном районе Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В северном районе Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 23.06.2023

В северном районе Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации введен в Охотском районе Хабаровского края из-за лесных пожаров, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T07:45

2023-06-23T07:45

2023-06-23T07:46

происшествия

хабаровский край

охотский район

природные пожары в россии

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ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Охотском районе Хабаровского края из-за лесных пожаров, сообщает правительство региона. "Из-за осложнения лесопожарной обстановки в Охотском районе власти ввели режим ЧС. Сейчас там действует два крупных возгорания. А всего в регионе зарегистрировано три пожара на общей площади около 3 тысяч гектаров. Еще один пожар возник в Аяно-Майском районе. Общая численность сотрудников, привлеченных к ликвидации огня, составляет 42 человека", - говорится в сообщении. По данным министра лесного хозяйства и лесопереработки края Константина Кузнецова, крупные пожары возникли на труднодоступных и отдаленных территориях края, куда добраться можно только с помощью авиации. Причиной возгораний стали летние грозы. "Сейчас для тушения пожаров в Охотском районе мы рассматриваем привлечь дополнительные силы из Приморья, Забайкалья и Бурятии. Всего к нам может быть направлено 65 человек", - отметил Кузнецов. С начала пожароопасного сезона на территории Хабаровского края произошло 306 пожаров на общей площади около 176 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20230621/pozhar-1879475261.html

хабаровский край

охотский район

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происшествия, хабаровский край, охотский район, природные пожары в россии