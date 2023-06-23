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В северном районе Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 23.06.2023
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07:45 23.06.2023 (обновлено: 07:46 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/pozhary-1879909623.html
В северном районе Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В северном районе Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 23.06.2023
В северном районе Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации введен в Охотском районе Хабаровского края из-за лесных пожаров, сообщает правительство региона. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T07:45
2023-06-23T07:46
происшествия
хабаровский край
охотский район
природные пожары в россии
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ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Охотском районе Хабаровского края из-за лесных пожаров, сообщает правительство региона. "Из-за осложнения лесопожарной обстановки в Охотском районе власти ввели режим ЧС. Сейчас там действует два крупных возгорания. А всего в регионе зарегистрировано три пожара на общей площади около 3 тысяч гектаров. Еще один пожар возник в Аяно-Майском районе. Общая численность сотрудников, привлеченных к ликвидации огня, составляет 42 человека", - говорится в сообщении. По данным министра лесного хозяйства и лесопереработки края Константина Кузнецова, крупные пожары возникли на труднодоступных и отдаленных территориях края, куда добраться можно только с помощью авиации. Причиной возгораний стали летние грозы. "Сейчас для тушения пожаров в Охотском районе мы рассматриваем привлечь дополнительные силы из Приморья, Забайкалья и Бурятии. Всего к нам может быть направлено 65 человек", - отметил Кузнецов. С начала пожароопасного сезона на территории Хабаровского края произошло 306 пожаров на общей площади около 176 тысяч гектаров.
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хабаровский край
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происшествия, хабаровский край, охотский район, природные пожары в россии
Происшествия, Хабаровский край, Охотский район, Природные пожары в России
В северном районе Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Правительство: в северном районе Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПожар в лесном массиве
Пожар в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пожар в лесном массиве. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 23 июн - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Охотском районе Хабаровского края из-за лесных пожаров, сообщает правительство региона.
«
"Из-за осложнения лесопожарной обстановки в Охотском районе власти ввели режим ЧС. Сейчас там действует два крупных возгорания. А всего в регионе зарегистрировано три пожара на общей площади около 3 тысяч гектаров. Еще один пожар возник в Аяно-Майском районе. Общая численность сотрудников, привлеченных к ликвидации огня, составляет 42 человека", - говорится в сообщении.
По данным министра лесного хозяйства и лесопереработки края Константина Кузнецова, крупные пожары возникли на труднодоступных и отдаленных территориях края, куда добраться можно только с помощью авиации. Причиной возгораний стали летние грозы.
"Сейчас для тушения пожаров в Охотском районе мы рассматриваем привлечь дополнительные силы из Приморья, Забайкалья и Бурятии. Всего к нам может быть направлено 65 человек", - отметил Кузнецов.
С начала пожароопасного сезона на территории Хабаровского края произошло 306 пожаров на общей площади около 176 тысяч гектаров.
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ПроисшествияХабаровский крайОхотский районПриродные пожары в России
 
 
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