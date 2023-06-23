https://ria.ru/20230623/pozhar-1880096703.html

В Первоуральске загорелась кровля жилого дома

В Первоуральске загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 23.06.2023

В Первоуральске загорелась кровля жилого дома

Кровля 5-этажного жилого дома горит в свердловском Первоуральске на 200 квадратных метрах, эвакуировано 53 человека, информации о пострадавших нет, сообщили РИА РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T21:23

2023-06-23T21:23

2023-06-23T21:23

происшествия

первоуральск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Кровля 5-этажного жилого дома горит в свердловском Первоуральске на 200 квадратных метрах, эвакуировано 53 человека, информации о пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В пятницу в 21.56 (19.56 мск) поступило сообщение о пожаре в Первоуральске на проспекте Ильича. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля пятиэтажного жилого дома. По оперативной информации, площадь пожара составляет 200 квадратных метров", – сказал собеседник агентства. По его словам, спасатели эвакуировали из дома 53 человека, в том числе 9 детей. Еще 12 человек, в том числе 4 ребенка, спасены с помощью спасательных устройств. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 19 человек личного состава, 10 единиц пожарно-спасательной техники, добавили в пресс-службе. По сведениям местного портала E1.RU, горит здание общежития.

https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html

первоуральск

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происшествия, первоуральск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)