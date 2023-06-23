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В Первоуральске загорелась кровля жилого дома
В Первоуральске загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 23.06.2023
В Первоуральске загорелась кровля жилого дома
Кровля 5-этажного жилого дома горит в свердловском Первоуральске на 200 квадратных метрах, эвакуировано 53 человека, информации о пострадавших нет, сообщили РИА РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T21:23
2023-06-23T21:23
2023-06-23T21:23
происшествия
первоуральск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Кровля 5-этажного жилого дома горит в свердловском Первоуральске на 200 квадратных метрах, эвакуировано 53 человека, информации о пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В пятницу в 21.56 (19.56 мск) поступило сообщение о пожаре в Первоуральске на проспекте Ильича. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля пятиэтажного жилого дома. По оперативной информации, площадь пожара составляет 200 квадратных метров", – сказал собеседник агентства. По его словам, спасатели эвакуировали из дома 53 человека, в том числе 9 детей. Еще 12 человек, в том числе 4 ребенка, спасены с помощью спасательных устройств. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 19 человек личного состава, 10 единиц пожарно-спасательной техники, добавили в пресс-службе. По сведениям местного портала E1.RU, горит здание общежития.
https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, первоуральск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Первоуральск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Первоуральске загорелась кровля жилого дома
В свердловском Первоуральске кровля жилого пятиэтажного дома загорелась на 200 "квадратах"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Кровля 5-этажного жилого дома горит в свердловском Первоуральске на 200 квадратных метрах, эвакуировано 53 человека, информации о пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В пятницу в 21.56 (19.56 мск) поступило сообщение о пожаре в Первоуральске на проспекте Ильича. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля пятиэтажного жилого дома. По оперативной информации, площадь пожара составляет 200 квадратных метров", – сказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели эвакуировали из дома 53 человека, в том числе 9 детей. Еще 12 человек, в том числе 4 ребенка, спасены с помощью спасательных устройств. Информации о пострадавших не поступало.
На месте работают 19 человек личного состава, 10 единиц пожарно-спасательной техники, добавили в пресс-службе. По сведениям местного портала E1.RU, горит здание общежития.
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