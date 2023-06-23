Рейтинг@Mail.ru
В Первоуральске загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/pozhar-1880096703.html
В Первоуральске загорелась кровля жилого дома
В Первоуральске загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 23.06.2023
В Первоуральске загорелась кровля жилого дома
Кровля 5-этажного жилого дома горит в свердловском Первоуральске на 200 квадратных метрах, эвакуировано 53 человека, информации о пострадавших нет, сообщили РИА РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T21:23
2023-06-23T21:23
происшествия
первоуральск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Кровля 5-этажного жилого дома горит в свердловском Первоуральске на 200 квадратных метрах, эвакуировано 53 человека, информации о пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. "В пятницу в 21.56 (19.56 мск) поступило сообщение о пожаре в Первоуральске на проспекте Ильича. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля пятиэтажного жилого дома. По оперативной информации, площадь пожара составляет 200 квадратных метров", – сказал собеседник агентства. По его словам, спасатели эвакуировали из дома 53 человека, в том числе 9 детей. Еще 12 человек, в том числе 4 ребенка, спасены с помощью спасательных устройств. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают 19 человек личного состава, 10 единиц пожарно-спасательной техники, добавили в пресс-службе. По сведениям местного портала E1.RU, горит здание общежития.
https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html
первоуральск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, первоуральск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Первоуральск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Первоуральске загорелась кровля жилого дома

В свердловском Первоуральске кровля жилого пятиэтажного дома загорелась на 200 "квадратах"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС
Сотрудник пожарной охраны МЧС - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Кровля 5-этажного жилого дома горит в свердловском Первоуральске на 200 квадратных метрах, эвакуировано 53 человека, информации о пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В пятницу в 21.56 (19.56 мск) поступило сообщение о пожаре в Первоуральске на проспекте Ильича. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит кровля пятиэтажного жилого дома. По оперативной информации, площадь пожара составляет 200 квадратных метров", – сказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели эвакуировали из дома 53 человека, в том числе 9 детей. Еще 12 человек, в том числе 4 ребенка, спасены с помощью спасательных устройств. Информации о пострадавших не поступало.
На месте работают 19 человек личного состава, 10 единиц пожарно-спасательной техники, добавили в пресс-службе. По сведениям местного портала E1.RU, горит здание общежития.
Сотрудники МЧС на месте пожара в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Крупные пожары в жилых домах в России в 2022-2023 годах
17 мая, 13:50
 
ПроисшествияПервоуральскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала