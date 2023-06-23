https://ria.ru/20230623/pozhar-1880073529.html

В Краснодаре загорелось торговое помещение

В Краснодаре загорелось торговое помещение - РИА Новости, 23.06.2023

В Краснодаре загорелось торговое помещение

Пожар произошёл в торговом помещении Краснодара, площадь возгорания достигла 400 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:14

2023-06-23T18:14

2023-06-23T18:15

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

коммерческая недвижимость

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КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. Пожар произошёл в торговом помещении Краснодара, площадь возгорания достигла 400 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным министерства, пожар произошёл в торговом помещении краевой столицы по адресу Ростовское шоссе, 9-й километр. "В 17.40 по прибытию к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230622/pozhary-1879766888.html

краснодар

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость