https://ria.ru/20230623/pozhar-1880073529.html
В Краснодаре загорелось торговое помещение
В Краснодаре загорелось торговое помещение - РИА Новости, 23.06.2023
В Краснодаре загорелось торговое помещение
Пожар произошёл в торговом помещении Краснодара, площадь возгорания достигла 400 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:14
2023-06-23T18:14
2023-06-23T18:15
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
коммерческая недвижимость
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КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. Пожар произошёл в торговом помещении Краснодара, площадь возгорания достигла 400 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным министерства, пожар произошёл в торговом помещении краевой столицы по адресу Ростовское шоссе, 9-й километр. "В 17.40 по прибытию к месту первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230622/pozhary-1879766888.html
краснодар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), коммерческая недвижимость
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Коммерческая недвижимость
В Краснодаре загорелось торговое помещение
В Краснодаре торговое помещение загорелось на площади 400 "квадратов"