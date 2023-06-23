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В Тульской области загорелась пожарная часть
В Тульской области загорелась пожарная часть - РИА Новости, 23.06.2023
В Тульской области загорелась пожарная часть
В городе Богородицк Тульской области в пятницу загорелась крыша пожарной части, предварительно, из-за короткого замыкания, на данный момент огонь потушен,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:02
2023-06-23T17:02
2023-06-23T17:02
происшествия
тульская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июн - РИА Новости. В городе Богородицк Тульской области в пятницу загорелась крыша пожарной части, предварительно, из-за короткого замыкания, на данный момент огонь потушен, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону. "Предварительная причина - короткое замыкание. Огонь охватил кровлю здания, на данный момент открытое горение ликвидировано. Сгорела часть кровли на площади 400 квадратных метров. Пострадавших нет", - рассказал представитель ведомства. Огонь тушили более часа, работали 10 машин и автолестница. Представитель ведомства уточнил РИА Новости, что на месте пожара работает дознаватель, выясняя все обстоятельства произошедшего.
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происшествия, тульская область
Происшествия, Тульская область
В Тульской области загорелась пожарная часть
В городе Богородицк в Тульской области загорелась крыша пожарной части
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июн - РИА Новости. В городе Богородицк Тульской области в пятницу загорелась крыша пожарной части, предварительно, из-за короткого замыкания, на данный момент огонь потушен, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
"Предварительная причина - короткое замыкание. Огонь охватил кровлю здания, на данный момент открытое горение ликвидировано. Сгорела часть кровли на площади 400 квадратных метров. Пострадавших нет", - рассказал представитель ведомства.
Огонь тушили более часа, работали 10 машин и автолестница. Представитель ведомства уточнил РИА Новости, что на месте пожара работает дознаватель, выясняя все обстоятельства произошедшего.
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