https://ria.ru/20230623/pozhar-1880051867.html

В Тульской области загорелась пожарная часть

В Тульской области загорелась пожарная часть - РИА Новости, 23.06.2023

В Тульской области загорелась пожарная часть

В городе Богородицк Тульской области в пятницу загорелась крыша пожарной части, предварительно, из-за короткого замыкания, на данный момент огонь потушен,... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T17:02

2023-06-23T17:02

2023-06-23T17:02

происшествия

тульская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июн - РИА Новости. В городе Богородицк Тульской области в пятницу загорелась крыша пожарной части, предварительно, из-за короткого замыкания, на данный момент огонь потушен, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону. "Предварительная причина - короткое замыкание. Огонь охватил кровлю здания, на данный момент открытое горение ликвидировано. Сгорела часть кровли на площади 400 квадратных метров. Пострадавших нет", - рассказал представитель ведомства. Огонь тушили более часа, работали 10 машин и автолестница. Представитель ведомства уточнил РИА Новости, что на месте пожара работает дознаватель, выясняя все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230527/pozhary-1874596846.html

тульская область

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2023

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происшествия, тульская область