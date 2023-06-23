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ВСУ потеряли до 30 военных на Купянском направлении
ВСУ потеряли до 30 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 23.06.2023
ВСУ потеряли до 30 военных на Купянском направлении
Российские военнослужащие группировки "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожили до 30 украинских военных, два броневика и польскую самоходку Krab,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:36
2023-06-23T14:36
2023-06-23T14:36
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожили до 30 украинских военных, два броневика и польскую самоходку Krab, также пресечена деятельность двух ДРГ, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Тимковка в Харьковской области была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, уточнили в МО РФ.
харьковская область
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 30 военных на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 30 военных и САУ на Купянском направлении