Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 30 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/poteri-1880014274.html
ВСУ потеряли до 30 военных на Купянском направлении
ВСУ потеряли до 30 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 23.06.2023
ВСУ потеряли до 30 военных на Купянском направлении
Российские военнослужащие группировки "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожили до 30 украинских военных, два броневика и польскую самоходку Krab,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:36
2023-06-23T14:36
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_5a16a1a634a611c94624a351a0ce2760.jpg
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожили до 30 украинских военных, два броневика и польскую самоходку Krab, также пресечена деятельность двух ДРГ, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Тимковка в Харьковской области была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, уточнили в МО РФ.
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869125501_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_e587fa5d7895704cbea8a64c3534812e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 30 военных на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 30 военных и САУ на Купянском направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожили до 30 украинских военных, два броневика и польскую самоходку Krab, также пресечена деятельность двух ДРГ, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
«
"На купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Тимковка в Харьковской области была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, уточнили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 15:18
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала