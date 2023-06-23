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ВСУ потеряли до 30 военных на Купянском направлении

ВСУ потеряли до 30 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 23.06.2023

ВСУ потеряли до 30 военных на Купянском направлении

Российские военнослужащие группировки "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожили до 30 украинских военных, два броневика и польскую самоходку Krab,... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:36

2023-06-23T14:36

2023-06-23T14:36

специальная военная операция на украине

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" за сутки на купянском направлении уничтожили до 30 украинских военных, два броневика и польскую самоходку Krab, также пресечена деятельность двух ДРГ, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений "Западной" группировки войск в течение суток уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Тимковка в Харьковской области была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, уточнили в МО РФ.

харьковская область

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харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины