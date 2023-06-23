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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 23.06.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и американскую артиллерийскую систему... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:20

2023-06-23T14:20

2023-06-23T14:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и американскую артиллерийскую систему М777, сообщили в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке министерства.

херсонская область

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вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)