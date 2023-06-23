https://ria.ru/20230623/posly-1879984073.html

Путин сменил послов в Гвинее и Мьянме

Путин сменил послов в Гвинее и Мьянме - РИА Новости, 23.06.2023

Путин сменил послов в Гвинее и Мьянме

Президент России Владимир Путин назначил чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гвинейской Республике Алексея Попова, прежний посол Вадим Разумовский освобожден РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:39

2023-06-23T12:39

2023-06-23T12:39

политика

россия

мьянма

гвинея

владимир путин

искандер азизов

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гвинейской Республике Алексея Попова, прежний посол Вадим Разумовский освобожден от должности, соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации. "Назначить Попова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гвинейской Республике ... Освободить Разумовского Вадима Владиленовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Гвинейской Республике и Республике Сьерра-Леоне по совместительству", - говорится в указах. Кроме того, Путин назначил Искандера Азизова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мьянме, прежний посол Николай Листопадов освобожден от должности.

https://ria.ru/20230614/posol-1877987488.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, мьянма, гвинея, владимир путин, искандер азизов