https://ria.ru/20230623/posly-1879984073.html
Путин сменил послов в Гвинее и Мьянме
Путин сменил послов в Гвинее и Мьянме - РИА Новости, 23.06.2023
Путин сменил послов в Гвинее и Мьянме
Президент России Владимир Путин назначил чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гвинейской Республике Алексея Попова, прежний посол Вадим Разумовский освобожден РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:39
2023-06-23T12:39
2023-06-23T12:39
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владимир путин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гвинейской Республике Алексея Попова, прежний посол Вадим Разумовский освобожден от должности, соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации. "Назначить Попова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гвинейской Республике ... Освободить Разумовского Вадима Владиленовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Гвинейской Республике и Республике Сьерра-Леоне по совместительству", - говорится в указах. Кроме того, Путин назначил Искандера Азизова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мьянме, прежний посол Николай Листопадов освобожден от должности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, мьянма, гвинея, владимир путин, искандер азизов
Политика, Россия, Мьянма, Гвинея, Владимир Путин, Искандер Азизов
Путин сменил послов в Гвинее и Мьянме
Путин назначил Алексея Попова и Искандера Азизова послами в Гвинее и Мьянме соответственно