Рейтинг@Mail.ru
Путин сменил послов в Гвинее и Мьянме - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/posly-1879984073.html
Путин сменил послов в Гвинее и Мьянме
Путин сменил послов в Гвинее и Мьянме - РИА Новости, 23.06.2023
Путин сменил послов в Гвинее и Мьянме
Президент России Владимир Путин назначил чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гвинейской Республике Алексея Попова, прежний посол Вадим Разумовский освобожден РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:39
2023-06-23T12:39
политика
россия
мьянма
гвинея
владимир путин
искандер азизов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гвинейской Республике Алексея Попова, прежний посол Вадим Разумовский освобожден от должности, соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации. "Назначить Попова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гвинейской Республике ... Освободить Разумовского Вадима Владиленовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Гвинейской Республике и Республике Сьерра-Леоне по совместительству", - говорится в указах. Кроме того, Путин назначил Искандера Азизова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мьянме, прежний посол Николай Листопадов освобожден от должности.
https://ria.ru/20230614/posol-1877987488.html
россия
мьянма
гвинея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_257:1487:2048:2830_1920x0_80_0_0_c47e8e1f8f43340137f2faa44c4880b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, мьянма, гвинея, владимир путин, искандер азизов
Политика, Россия, Мьянма, Гвинея, Владимир Путин, Искандер Азизов
Путин сменил послов в Гвинее и Мьянме

Путин назначил Алексея Попова и Искандера Азизова послами в Гвинее и Мьянме соответственно

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гвинейской Республике Алексея Попова, прежний посол Вадим Разумовский освобожден от должности, соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.
"Назначить Попова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Гвинейской Республике ... Освободить Разумовского Вадима Владиленовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Гвинейской Республике и Республике Сьерра-Леоне по совместительству", - говорится в указах.
Кроме того, Путин назначил Искандера Азизова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мьянме, прежний посол Николай Листопадов освобожден от должности.
Вид на город со смотровой площадки в Баку - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Путин сменил посла в Азербайджане
14 июня, 11:38
 
ПолитикаРоссияМьянмаГвинеяВладимир ПутинИскандер Азизов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала