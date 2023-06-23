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Вдова погибшего нижегородца передала деньги на покупку авто для бойцов СВО - РИА Новости, 23.06.2023
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17:39 23.06.2023
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Вдова погибшего нижегородца передала деньги на покупку авто для бойцов СВО
Вдова погибшего нижегородца передала деньги на покупку авто для бойцов СВО - РИА Новости, 23.06.2023
Вдова погибшего нижегородца передала деньги на покупку авто для бойцов СВО
Автомобиль имени погибшего в ходе специальной военной операции нижегородца, приобретенного, в том числе, на деньги его вдовы, отправят на передовую, сообщает... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:39
2023-06-23T17:39
надежные люди
белгород
общероссийский народный фронт
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Автомобиль имени погибшего в ходе специальной военной операции нижегородца, приобретенного, в том числе, на деньги его вдовы, отправят на передовую, сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта. "Двадцать девятую машину готовят к отправке своим землякам из 88-го саперного полка нижегородцы. Это "Шевроле-Нива", которую активисты Народного фронта в регионе приобрели, в том числе за счет средств вдовы героя СВО Николая Малахова, награжденного орденом Мужества. В память о любимом муже Анна Малахова активно помогает в сборах группы "Всё для победы!". В последний раз она передала 200 тысяч рублей, в общей же сложности ее вклад в помощь бойцам на передовой уже превысил 300 тысяч", - говорится в сообщении. Также в сборе средств приняли участие прихожане храма Казанской иконы Божией Матери в дальнеконстантиновском селе Румянцево и другие нижегородцы. "Мы восхищаемся мужеством и огромным сердцем Анны. Оставшись одна с тремя ребятишками, она находит в себе силы помогать другим. Низкий поклон ей от всех земляков - и в тылу, и на фронте! Хотим, чтобы весь Белгород и вся зона СВО, где будет "служить" эта машина, знали, какие золотые люди живут в нашей стране, и помнили имя нашего героя-земляка Николая Малахова", - приводятся в сообщении слова активиста Народного фронта, организатора и координатора сборов Светланы Хабузовой. Именную "Ниву" передадут бойцу, который специально приехал за автомобилем из зоны СВО. Предыдущий автомобиль, переданный землякам-саперам нижегородцами зимой, они потеряли под обстрелами.
https://ria.ru/20230530/spetsoperatsiya-1875170882.html
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белгород, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Белгород, Общероссийский народный фронт
Вдова погибшего нижегородца передала деньги на покупку авто для бойцов СВО

Вдова героя СВО Малахова из Нижегородской области передала деньги на машину для бойцов

© Фото предоставлено Нижегородским региональным отделением Народного фронтаВдова героя СВО из Нижегородской области передала деньги на покупку машины для бойцов
Вдова героя СВО из Нижегородской области передала деньги на покупку машины для бойцов
© Фото предоставлено Нижегородским региональным отделением Народного фронта
Вдова героя СВО из Нижегородской области передала деньги на покупку машины для бойцов
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Автомобиль имени погибшего в ходе специальной военной операции нижегородца, приобретенного, в том числе, на деньги его вдовы, отправят на передовую, сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта.
"Двадцать девятую машину готовят к отправке своим землякам из 88-го саперного полка нижегородцы. Это "Шевроле-Нива", которую активисты Народного фронта в регионе приобрели, в том числе за счет средств вдовы героя СВО Николая Малахова, награжденного орденом Мужества. В память о любимом муже Анна Малахова активно помогает в сборах группы "Всё для победы!". В последний раз она передала 200 тысяч рублей, в общей же сложности ее вклад в помощь бойцам на передовой уже превысил 300 тысяч", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено Нижегородским региональным отделением Народного фронтаВдова героя СВО из Нижегородской области передала деньги на покупку машины для бойцов
Вдова героя СВО из Нижегородской области передала деньги на покупку машины для бойцов
© Фото предоставлено Нижегородским региональным отделением Народного фронта
Вдова героя СВО из Нижегородской области передала деньги на покупку машины для бойцов
Также в сборе средств приняли участие прихожане храма Казанской иконы Божией Матери в дальнеконстантиновском селе Румянцево и другие нижегородцы.
"Мы восхищаемся мужеством и огромным сердцем Анны. Оставшись одна с тремя ребятишками, она находит в себе силы помогать другим. Низкий поклон ей от всех земляков - и в тылу, и на фронте! Хотим, чтобы весь Белгород и вся зона СВО, где будет "служить" эта машина, знали, какие золотые люди живут в нашей стране, и помнили имя нашего героя-земляка Николая Малахова", - приводятся в сообщении слова активиста Народного фронта, организатора и координатора сборов Светланы Хабузовой.
Именную "Ниву" передадут бойцу, который специально приехал за автомобилем из зоны СВО. Предыдущий автомобиль, переданный землякам-саперам нижегородцами зимой, они потеряли под обстрелами.
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