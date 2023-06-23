https://ria.ru/20230623/pomosch-1880064018.html

Вдова погибшего нижегородца передала деньги на покупку авто для бойцов СВО

Вдова погибшего нижегородца передала деньги на покупку авто для бойцов СВО - РИА Новости, 23.06.2023

Вдова погибшего нижегородца передала деньги на покупку авто для бойцов СВО

Автомобиль имени погибшего в ходе специальной военной операции нижегородца, приобретенного, в том числе, на деньги его вдовы, отправят на передовую, сообщает... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T17:39

2023-06-23T17:39

2023-06-23T17:39

надежные люди

белгород

общероссийский народный фронт

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Автомобиль имени погибшего в ходе специальной военной операции нижегородца, приобретенного, в том числе, на деньги его вдовы, отправят на передовую, сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта. "Двадцать девятую машину готовят к отправке своим землякам из 88-го саперного полка нижегородцы. Это "Шевроле-Нива", которую активисты Народного фронта в регионе приобрели, в том числе за счет средств вдовы героя СВО Николая Малахова, награжденного орденом Мужества. В память о любимом муже Анна Малахова активно помогает в сборах группы "Всё для победы!". В последний раз она передала 200 тысяч рублей, в общей же сложности ее вклад в помощь бойцам на передовой уже превысил 300 тысяч", - говорится в сообщении. Также в сборе средств приняли участие прихожане храма Казанской иконы Божией Матери в дальнеконстантиновском селе Румянцево и другие нижегородцы. "Мы восхищаемся мужеством и огромным сердцем Анны. Оставшись одна с тремя ребятишками, она находит в себе силы помогать другим. Низкий поклон ей от всех земляков - и в тылу, и на фронте! Хотим, чтобы весь Белгород и вся зона СВО, где будет "служить" эта машина, знали, какие золотые люди живут в нашей стране, и помнили имя нашего героя-земляка Николая Малахова", - приводятся в сообщении слова активиста Народного фронта, организатора и координатора сборов Светланы Хабузовой. Именную "Ниву" передадут бойцу, который специально приехал за автомобилем из зоны СВО. Предыдущий автомобиль, переданный землякам-саперам нижегородцами зимой, они потеряли под обстрелами.

https://ria.ru/20230530/spetsoperatsiya-1875170882.html

белгород

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгород, общероссийский народный фронт