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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 23.06.2023
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08:14 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/pogoda-1879911054.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 23.06.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Дожди, грозу и не выше 21 градуса тепла прогнозируют в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T08:14
2023-06-23T08:14
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дожди, грозу и не выше 21 градуса тепла прогнозируют в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет определять циклон, приближающийся с северо-запада. Погода облачная, вечером с прояснениями, временами пройдут дожди, в отдельных районах возможна гроза. В Москве нежарко: плюс 19 - плюс 21, по области - от плюс 18 до плюс 23 градусов", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается южный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20230622/moskva-1879843652.html
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общество, москва, михаил леус, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос", Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Синоптик Леус: в Москве в пятницу пройдут дожди, температура не поднимется выше 21 градуса

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПрохожий на Садовническом мосту во время дождя в Москве
Прохожий на Садовническом мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Прохожий на Садовническом мосту во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дожди, грозу и не выше 21 градуса тепла прогнозируют в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня погоду в столице будет определять циклон, приближающийся с северо-запада. Погода облачная, вечером с прояснениями, временами пройдут дожди, в отдельных районах возможна гроза. В Москве нежарко: плюс 19 - плюс 21, по области - от плюс 18 до плюс 23 градусов", - рассказал Леус.
По его словам, ветер ожидается южный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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ОбществоМоскваМихаил ЛеусЦентр "Фобос"Погода
 
 
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