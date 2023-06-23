https://ria.ru/20230623/pogoda-1879911054.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 23.06.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Дожди, грозу и не выше 21 градуса тепла прогнозируют в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T08:14
2023-06-23T08:14
2023-06-23T08:14
общество
москва
михаил леус
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дожди, грозу и не выше 21 градуса тепла прогнозируют в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет определять циклон, приближающийся с северо-запада. Погода облачная, вечером с прояснениями, временами пройдут дожди, в отдельных районах возможна гроза. В Москве нежарко: плюс 19 - плюс 21, по области - от плюс 18 до плюс 23 градусов", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается южный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
https://ria.ru/20230622/moskva-1879843652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, центр "фобос", погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Центр "Фобос", Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик Леус: в Москве в пятницу пройдут дожди, температура не поднимется выше 21 градуса