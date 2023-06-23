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Генетику в молочном животноводстве начнут развивать в Подмосковье - РИА Новости, 23.06.2023
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Новости Подмосковья
 
12:41 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/podmoskove-1879982035.html
Генетику в молочном животноводстве начнут развивать в Подмосковье
Генетику в молочном животноводстве начнут развивать в Подмосковье - РИА Новости, 23.06.2023
Генетику в молочном животноводстве начнут развивать в Подмосковье
Развитие в сфере геномной селекции молочного крупного рогатого скота Подмосковья позволит региону снизить себестоимость производства мяса и молока при улучшении РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:41
2023-06-23T12:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Развитие в сфере геномной селекции молочного крупного рогатого скота Подмосковья позволит региону снизить себестоимость производства мяса и молока при улучшении качества продукции, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Главная задача нашего партнерства - повысить эффективность молочного животноводства в регионе. Совместно мы реализуем пятилетнюю программу, благодаря которой к 2028 году будет прогенотипирована большая часть поголовья племенных молочных коров в Московской области. Результаты совместной работы позволят фермерам в короткие сроки снижать себестоимость производства при улучшении качества продукции — мяса и молока", - отметил Филимонов по итогам подписания меморандума о сотрудничестве правительства Московской области с компаниями "Иннопрактика", АПХ "Мираторг" и АО "Московское по племенной работе". Его слова приводит пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, сотрудничество позволит создать генеалогическую базу данных животных Московской области, определить и унифицировать методы измерения и расчета племенной ценности селекционируемых признаков и разработать единые подходы при отборе животных высокой племенной ценности. "Центр геномной селекции АПХ "Мираторг" проведёт высокоточный анализ по подтверждению происхождения крупного рогатого скота, определит, есть ли у животных генетические заболевания, выделит хозяйственно-полезные признаки и подготовит расчёт регионального селекционного индекса", - сообщается в пресс-релизе. Поддержка селективной отрасли позволит региону развивать экспортный потенциал и провести импортозамещение в области разведения крупного рогатого скота. "Благодаря партнёрству участников меморандума будет создана генеалогическая база крупного рогатого скота голштинской породы, что в перспективе позволит проводить импортозамещение племенных животных, развивать экспортный потенциал и на равных конкурировать с зарубежными производителями племенной продукции на мировых рынках", – прокомментировал директор по генетике АПХ "Мираторг" Николай Елаткин.
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московская область (подмосковье), георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов

Генетику в молочном животноводстве начнут развивать в Подмосковье

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКоровы на животноводческой ферме в Московской области
Коровы на животноводческой ферме в Московской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Коровы на животноводческой ферме в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Развитие в сфере геномной селекции молочного крупного рогатого скота Подмосковья позволит региону снизить себестоимость производства мяса и молока при улучшении качества продукции, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"Главная задача нашего партнерства - повысить эффективность молочного животноводства в регионе. Совместно мы реализуем пятилетнюю программу, благодаря которой к 2028 году будет прогенотипирована большая часть поголовья племенных молочных коров в Московской области. Результаты совместной работы позволят фермерам в короткие сроки снижать себестоимость производства при улучшении качества продукции — мяса и молока", - отметил Филимонов по итогам подписания меморандума о сотрудничестве правительства Московской области с компаниями "Иннопрактика", АПХ "Мираторг" и АО "Московское по племенной работе". Его слова приводит пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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По данным ведомства, сотрудничество позволит создать генеалогическую базу данных животных Московской области, определить и унифицировать методы измерения и расчета племенной ценности селекционируемых признаков и разработать единые подходы при отборе животных высокой племенной ценности.
"Центр геномной селекции АПХ "Мираторг" проведёт высокоточный анализ по подтверждению происхождения крупного рогатого скота, определит, есть ли у животных генетические заболевания, выделит хозяйственно-полезные признаки и подготовит расчёт регионального селекционного индекса", - сообщается в пресс-релизе.
Поддержка селективной отрасли позволит региону развивать экспортный потенциал и провести импортозамещение в области разведения крупного рогатого скота.
«
"Благодаря партнёрству участников меморандума будет создана генеалогическая база крупного рогатого скота голштинской породы, что в перспективе позволит проводить импортозамещение племенных животных, развивать экспортный потенциал и на равных конкурировать с зарубежными производителями племенной продукции на мировых рынках", – прокомментировал директор по генетике АПХ "Мираторг" Николай Елаткин.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий Филимонов
 
 
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