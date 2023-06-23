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Бочкарев: в ремонтном корпусе депо "Аминьевское" монтируют освещение - РИА Новости, 23.06.2023
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20:41 23.06.2023 (обновлено: 20:53 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/osveschenie-1880092804.html
Бочкарев: в ремонтном корпусе депо "Аминьевское" монтируют освещение
Бочкарев: в ремонтном корпусе депо "Аминьевское" монтируют освещение - РИА Новости, 23.06.2023
Бочкарев: в ремонтном корпусе депо "Аминьевское" монтируют освещение
В отстойно-ремонтном корпусе электродепо "Аминьевское", предназначенного для обслуживания Большой кольцевой линии московского метро, ведется монтаж освещения -... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T20:41
2023-06-23T20:53
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В отстойно-ремонтном корпусе электродепо "Аминьевское", предназначенного для обслуживания Большой кольцевой линии московского метро, ведется монтаж освещения - всего планируется установить почти 4 тысячи светильников, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Отстойно-ремонтный корпус является одним из самых крупных объектов на территории электродепо "Аминьевское", его площадь составляет 36,8 тысячи квадратных метров. В здании ведется монтаж освещения: в технической, ремонтной зоне, на фасадах, в служебных и бытовых помещениях будет размещено 3933 осветительных прибора, выполненных по энергосберегающим технологиям", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, данный корпус депо рассчитан на 29 канав, из них 24 предназначены для отстоя, четыре – для ремонта и одна – для мойки вагонов подвижного состава. В сообщении указывается, что строительство объекта ведется поэтапно. Первый - сооружение 14 канав - находится в высокой степени готовности. Второй этап предусматривает создание еще 15 канав - в настоящее время здесь завершаются бетонные работы, начались укладка путей и монтаж инженерных коммуникаций. Также уже выполнено устройство кровли всего отстойно-ремонтного корпуса, ведется монтаж световой сигнализации в виде светодиодной полосы, оповещающей о подаче напряжения на вагоны подвижного состава. Электродепо "Аминьевское" строится на участке в 15,7 гектара вблизи пересечения улиц Генерала Дорохова и Верейская. Здесь будет находиться около 60 зданий, включая отстойно-ремонтный корпус, мотодепо, административно-бытовой корпус и другое.
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андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: в ремонтном корпусе депо "Аминьевское" монтируют освещение

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В отстойно-ремонтном корпусе электродепо "Аминьевское", предназначенного для обслуживания Большой кольцевой линии московского метро, ведется монтаж освещения - всего планируется установить почти 4 тысячи светильников, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Отстойно-ремонтный корпус является одним из самых крупных объектов на территории электродепо "Аминьевское", его площадь составляет 36,8 тысячи квадратных метров. В здании ведется монтаж освещения: в технической, ремонтной зоне, на фасадах, в служебных и бытовых помещениях будет размещено 3933 осветительных прибора, выполненных по энергосберегающим технологиям", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
По словам заммэра, данный корпус депо рассчитан на 29 канав, из них 24 предназначены для отстоя, четыре – для ремонта и одна – для мойки вагонов подвижного состава.
В сообщении указывается, что строительство объекта ведется поэтапно. Первый - сооружение 14 канав - находится в высокой степени готовности. Второй этап предусматривает создание еще 15 канав - в настоящее время здесь завершаются бетонные работы, начались укладка путей и монтаж инженерных коммуникаций.
Также уже выполнено устройство кровли всего отстойно-ремонтного корпуса, ведется монтаж световой сигнализации в виде светодиодной полосы, оповещающей о подаче напряжения на вагоны подвижного состава.
Электродепо "Аминьевское" строится на участке в 15,7 гектара вблизи пересечения улиц Генерала Дорохова и Верейская. Здесь будет находиться около 60 зданий, включая отстойно-ремонтный корпус, мотодепо, административно-бытовой корпус и другое.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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