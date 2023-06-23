https://ria.ru/20230623/osveschenie-1880092804.html

Бочкарев: в ремонтном корпусе депо "Аминьевское" монтируют освещение

Бочкарев: в ремонтном корпусе депо "Аминьевское" монтируют освещение - РИА Новости, 23.06.2023

Бочкарев: в ремонтном корпусе депо "Аминьевское" монтируют освещение

В отстойно-ремонтном корпусе электродепо "Аминьевское", предназначенного для обслуживания Большой кольцевой линии московского метро, ведется монтаж освещения -... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T20:41

2023-06-23T20:41

2023-06-23T20:53

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229211_0:702:2392:2048_1920x0_80_0_0_fbe51b74bb1a9f6bb75d489d0eba0d10.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В отстойно-ремонтном корпусе электродепо "Аминьевское", предназначенного для обслуживания Большой кольцевой линии московского метро, ведется монтаж освещения - всего планируется установить почти 4 тысячи светильников, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Отстойно-ремонтный корпус является одним из самых крупных объектов на территории электродепо "Аминьевское", его площадь составляет 36,8 тысячи квадратных метров. В здании ведется монтаж освещения: в технической, ремонтной зоне, на фасадах, в служебных и бытовых помещениях будет размещено 3933 осветительных прибора, выполненных по энергосберегающим технологиям", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, данный корпус депо рассчитан на 29 канав, из них 24 предназначены для отстоя, четыре – для ремонта и одна – для мойки вагонов подвижного состава. В сообщении указывается, что строительство объекта ведется поэтапно. Первый - сооружение 14 канав - находится в высокой степени готовности. Второй этап предусматривает создание еще 15 канав - в настоящее время здесь завершаются бетонные работы, начались укладка путей и монтаж инженерных коммуникаций. Также уже выполнено устройство кровли всего отстойно-ремонтного корпуса, ведется монтаж световой сигнализации в виде светодиодной полосы, оповещающей о подаче напряжения на вагоны подвижного состава. Электродепо "Аминьевское" строится на участке в 15,7 гектара вблизи пересечения улиц Генерала Дорохова и Верейская. Здесь будет находиться около 60 зданий, включая отстойно-ремонтный корпус, мотодепо, административно-бытовой корпус и другое.

https://ria.ru/20220401/aminevskoe-1781250039.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы