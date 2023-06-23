https://ria.ru/20230623/osadki-1880014910.html

Наибольшее число осадков к 9 утра пятницы выпало в новой Москве

Наибольшее число осадков к 9 утра пятницы выпало в новой Москве - РИА Новости, 23.06.2023

Наибольшее число осадков к 9 утра пятницы выпало в новой Москве

Наибольшее число осадков к 9 утра пятницы выпало в новой Москве - 13 миллиметров, на улицах города дежурят 300 бригад и 290 единиц техники "Мосводостока",... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T14:38

2023-06-23T14:38

2023-06-23T14:38

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Наибольшее число осадков к 9 утра пятницы выпало в новой Москве - 13 миллиметров, на улицах города дежурят 300 бригад и 290 единиц техники "Мосводостока", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся до конца дня. Местами возможны грозы, ливень, усиление ветра до 17 метров в секунду. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ТиНАО – к 09.00 там выпало 13 миллиметров", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что на улицах города дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты проверяют дождеприемные колодцы, при необходимости производят очистку от опавшей листвы. Сообщается, что о скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. "Просим быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20230622/nepogoda-1879821443.html

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Алёна Пава

москва, тинао, городское хозяйство москвы, погода, мосводосток