https://ria.ru/20230623/osadki-1880014910.html
Наибольшее число осадков к 9 утра пятницы выпало в новой Москве
Наибольшее число осадков к 9 утра пятницы выпало в новой Москве - РИА Новости, 23.06.2023
Наибольшее число осадков к 9 утра пятницы выпало в новой Москве
Наибольшее число осадков к 9 утра пятницы выпало в новой Москве - 13 миллиметров, на улицах города дежурят 300 бригад и 290 единиц техники "Мосводостока",... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:38
2023-06-23T14:38
2023-06-23T14:38
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москва
тинао
городское хозяйство москвы
погода
мосводосток
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Наибольшее число осадков к 9 утра пятницы выпало в новой Москве - 13 миллиметров, на улицах города дежурят 300 бригад и 290 единиц техники "Мосводостока", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся до конца дня. Местами возможны грозы, ливень, усиление ветра до 17 метров в секунду. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ТиНАО – к 09.00 там выпало 13 миллиметров", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что на улицах города дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты проверяют дождеприемные колодцы, при необходимости производят очистку от опавшей листвы. Сообщается, что о скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. "Просим быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тинао, городское хозяйство москвы, погода, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, Городское хозяйство Москвы, Погода, Мосводосток
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Наибольшее число осадков к 9 утра пятницы выпало в новой Москве - 13 миллиметров, на улицах города дежурят 300 бригад и 290 единиц техники "Мосводостока", сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся до конца дня. Местами возможны грозы, ливень, усиление ветра до 17 метров в секунду. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ТиНАО
– к 09.00 там выпало 13 миллиметров", - говорится в сообщении комплекса
.
Отмечается, что на улицах города дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты проверяют дождеприемные колодцы, при необходимости производят очистку от опавшей листвы.
Сообщается, что о скоплениях воды можно сообщить, позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "Вконтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.
"Просим быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - дополняется в сообщении.
Москвичей призвали быть внимательными на улице в непогоду в пятницу