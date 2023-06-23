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Германия спонсирует терроризм, поставляя оружие Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 23.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:45 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/oruzhie-1880093150.html
Германия спонсирует терроризм, поставляя оружие Украине, заявила Захарова
Германия спонсирует терроризм, поставляя оружие Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 23.06.2023
Германия спонсирует терроризм, поставляя оружие Украине, заявила Захарова
Германия, поставляя Киеву оружие, помогает диверсантам, подрывникам гражданской инфраструктуры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T20:45
2023-06-23T20:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
турция
украина
владимир путин
мария захарова
оон
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Германия, поставляя Киеву оружие, помогает диверсантам, подрывникам гражданской инфраструктуры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее издание Bild am Sonntag сообщило, что министерство обороны Германии не исключает, что аммиакопровод "Тольятти – Одесса" в Харьковской области могли подорвать украинцы. В качестве основания для такой оценки в докладе указывается на то, что трубопровод в месте подрыва проходит по территории, контролируемой Киевом. "Так кому помогает Берлин, поставляя Киеву оружие? Ответ очевиден всем: диверсантам, подрывникам гражданской инфраструктуры. Дело за малым - назвать вещи своими словами: Германия спонсирует терроризм", - написала Захарова. Ранее Минобороны РФ заявило, что украинская диверсионная группа подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти - Одесса. Пресс-служба ПАО "Трансаммиак", который является оператором российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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в мире, россия, турция, украина, владимир путин, мария захарова, оон, россельхозбанк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Мария Захарова, ООН, Россельхозбанк
Германия спонсирует терроризм, поставляя оружие Украине, заявила Захарова

Захарова: Германия спонсирует терроризм, поставляя оружие Украине и помогая диверсантам

© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes AaseТранспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины
Транспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : Forsvaret / Onar Dignernes Aase
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Германия, поставляя Киеву оружие, помогает диверсантам, подрывникам гражданской инфраструктуры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее издание Bild am Sonntag сообщило, что министерство обороны Германии не исключает, что аммиакопровод "Тольятти – Одесса" в Харьковской области могли подорвать украинцы. В качестве основания для такой оценки в докладе указывается на то, что трубопровод в месте подрыва проходит по территории, контролируемой Киевом.
"Так кому помогает Берлин, поставляя Киеву оружие? Ответ очевиден всем: диверсантам, подрывникам гражданской инфраструктуры. Дело за малым - назвать вещи своими словами: Германия спонсирует терроризм", - написала Захарова.
Ранее Минобороны РФ заявило, что украинская диверсионная группа подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти - Одесса. Пресс-служба ПАО "Трансаммиак", который является оператором российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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