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Германия спонсирует терроризм, поставляя оружие Украине, заявила Захарова

Германия спонсирует терроризм, поставляя оружие Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 23.06.2023

Германия спонсирует терроризм, поставляя оружие Украине, заявила Захарова

Германия, поставляя Киеву оружие, помогает диверсантам, подрывникам гражданской инфраструктуры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T20:45

2023-06-23T20:45

2023-06-23T20:45

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Германия, поставляя Киеву оружие, помогает диверсантам, подрывникам гражданской инфраструктуры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Ранее издание Bild am Sonntag сообщило, что министерство обороны Германии не исключает, что аммиакопровод "Тольятти – Одесса" в Харьковской области могли подорвать украинцы. В качестве основания для такой оценки в докладе указывается на то, что трубопровод в месте подрыва проходит по территории, контролируемой Киевом. "Так кому помогает Берлин, поставляя Киеву оружие? Ответ очевиден всем: диверсантам, подрывникам гражданской инфраструктуры. Дело за малым - назвать вещи своими словами: Германия спонсирует терроризм", - написала Захарова. Ранее Минобороны РФ заявило, что украинская диверсионная группа подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти - Одесса. Пресс-служба ПАО "Трансаммиак", который является оператором российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

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