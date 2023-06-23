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ООН прокомментировала сообщения о размещении российского ТЯО в Белоруссии
ООН прокомментировала сообщения о размещении российского ТЯО в Белоруссии - РИА Новости, 23.06.2023
ООН прокомментировала сообщения о размещении российского ТЯО в Белоруссии
Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на фоне размещения тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии призвала стороны действовать... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:55
2023-06-23T17:55
2023-06-23T17:55
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ООН, 23 июн – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на фоне размещения тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии призвала стороны действовать ответственным образом, по ее словам, угрозы применения ядерного оружия неприемлемы. "Объявленное размещение российского тактического ядерного в Белоруссии и сопутствующая риторика усилила региональную напряженность. Мы призываем все вовлеченные стороны действовать ответственным образом и в соответствии с международными обязательствами. Вновь подтверждаем, что любые угрозы применения ядерного оружия неприемлемы", - сказала ДиКарло.
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в мире, белоруссия, россия, розмари дикарло, оон
В мире, Белоруссия, Россия, Розмари ДиКарло, ООН
ООН прокомментировала сообщения о размещении российского ТЯО в Белоруссии
В ООН после сообщений о размещении ТЯО в Белоруссии заявили о неприемлемости ядерных угроз