https://ria.ru/20230623/oruzhie-1880067568.html

ООН прокомментировала сообщения о размещении российского ТЯО в Белоруссии

ООН прокомментировала сообщения о размещении российского ТЯО в Белоруссии - РИА Новости, 23.06.2023

ООН прокомментировала сообщения о размещении российского ТЯО в Белоруссии

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на фоне размещения тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии призвала стороны действовать... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T17:55

2023-06-23T17:55

2023-06-23T17:55

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ООН, 23 июн – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на фоне размещения тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии призвала стороны действовать ответственным образом, по ее словам, угрозы применения ядерного оружия неприемлемы. "Объявленное размещение российского тактического ядерного в Белоруссии и сопутствующая риторика усилила региональную напряженность. Мы призываем все вовлеченные стороны действовать ответственным образом и в соответствии с международными обязательствами. Вновь подтверждаем, что любые угрозы применения ядерного оружия неприемлемы", - сказала ДиКарло.

https://ria.ru/20230623/zaryady-1880004557.html

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в мире, белоруссия, россия, розмари дикарло, оон