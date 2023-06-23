Орбан призвал ЕС выделять деньги не только Украине
Орбан призвал ЕС выделять деньги на развитие не только Украине, но и Балканским странам
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 июн - РИА Новости. Венгрия поддерживает евроингерацию Балканских государств и считает, что Евросоюз должен выделять деньги на их развитие, а не отправлять все средства одной Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Что бы ни говорили в Брюсселе, мы за скорейшее членство в Европейском союзе для Балкан и для Боснии и Герцеговины. Мы считаем, что финансирование сплочения должно быть предоставлено сейчас, не дожидаясь полного членства. Необходимо расширить доступ к фондам развития: не все деньги должны идти только Украине, должны быть также инвестиции в безопасность и развитие на Балканах", - приводит слова Орбана на встрече с председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто пресс-служба венгерского правительства.
По его словам, Евросоюз гораздо больше нуждается в Балканских странах, чем они в нем, поскольку постепенно теряет конкурентноспособность, а "новые игроки" могли бы придать ему "динамики".
Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал замедление евроинтеграции стран Западных Балкан "позором Брюсселя" и ослаблением Евросоюза. Ранее в ходе визита в Черногорию Сийярто призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться".
Венгерские власти ранее неоднократно выступали за включение стран Западных Балкан в состав Евросоюза. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.