https://ria.ru/20230623/orban-1879978888.html

Орбан призвал ЕС выделять деньги не только Украине

Орбан призвал ЕС выделять деньги не только Украине - РИА Новости, 23.06.2023

Орбан призвал ЕС выделять деньги не только Украине

Венгрия поддерживает евроингерацию Балканских государств и считает, что Евросоюз должен выделять деньги на их развитие, а не отправлять все средства одной... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:21

2023-06-23T12:21

2023-06-23T12:21

в мире

украина

венгрия

виктор орбан

петер сийярто

евросоюз

босния и герцеговина

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БУДАПЕШТ, 23 июн - РИА Новости. Венгрия поддерживает евроингерацию Балканских государств и считает, что Евросоюз должен выделять деньги на их развитие, а не отправлять все средства одной Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Что бы ни говорили в Брюсселе, мы за скорейшее членство в Европейском союзе для Балкан и для Боснии и Герцеговины. Мы считаем, что финансирование сплочения должно быть предоставлено сейчас, не дожидаясь полного членства. Необходимо расширить доступ к фондам развития: не все деньги должны идти только Украине, должны быть также инвестиции в безопасность и развитие на Балканах", - приводит слова Орбана на встрече с председателем Совета министров Боснии и Герцеговины Боряной Кришто пресс-служба венгерского правительства. По его словам, Евросоюз гораздо больше нуждается в Балканских странах, чем они в нем, поскольку постепенно теряет конкурентноспособность, а "новые игроки" могли бы придать ему "динамики". Орбан ранее заявлял, что принятие стран Западных Балкан в Евросоюз является "жизненным интересом" для Будапешта, поскольку это решило бы проблемы нелегальной миграции и энергоснабжения. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал замедление евроинтеграции стран Западных Балкан "позором Брюсселя" и ослаблением Евросоюза. Ранее в ходе визита в Черногорию Сийярто призвал Евросоюз интегрировать страны Западных Балкан, потому что иначе это сделает кто-то другой, а "ЕС останется только сокрушаться". Венгерские власти ранее неоднократно выступали за включение стран Западных Балкан в состав Евросоюза. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230620/voennoplennye-1879407539.html

https://ria.ru/20230620/finansirovanie-1879455600.html

украина

венгрия

босния и герцеговина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, босния и герцеговина