https://ria.ru/20230623/odinochka-1879552434.html

Названы правила, которые нужно соблюдать при путешествии в одиночку

Названы правила, которые нужно соблюдать при путешествии в одиночку - РИА Новости, 23.06.2023

Названы правила, которые нужно соблюдать при путешествии в одиночку

Опытная туристка Серена Келли назвала правила, которые необходимо соблюдать для безопасного путешествия в одиночку, сообщает Mirror. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T01:08

2023-06-23T01:08

2023-06-23T01:08

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Опытная туристка Серена Келли назвала правила, которые необходимо соблюдать для безопасного путешествия в одиночку, сообщает Mirror. Заранее изучите страну или город, куда вы едете: обычаи, законы и социальные нормы района. Это поможет избежать недоразумений.Загрузите в телефон офлайн-карту. Вы не собьетесь с пути, даже если интернета не будет.Одевайтесь скромно, чтобы не выделяться в толпе. Это поможет избежать нежелательного внимания и снизить риск домогательств.Бронируйте жилье в безопасных районах, с хорошими отзывами и камерами видеонаблюдения. Если денег немного, останавливайтесь в хостеле – рядом с другими людьми, которые при необходимости помогут.Расскажите о маршруте друзьям и близким. Держите их в курсе изменения планов, но не делитесь точным местоположением с незнакомцами в соцсетях. Носите с собой булавку, перцовый баллончик или свисток – чтобы привлечь внимание. И не гуляйте ночью в одиночестве. Старайтесь находиться в хорошо освещенных местах, а если это невозможно – вызовите такси.

https://ria.ru/20230614/puteshestviya-1877781597.html

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