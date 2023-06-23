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Названы правила, которые нужно соблюдать при путешествии в одиночку - РИА Новости, 23.06.2023
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Туризм
 
01:08 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/odinochka-1879552434.html
Названы правила, которые нужно соблюдать при путешествии в одиночку
Названы правила, которые нужно соблюдать при путешествии в одиночку - РИА Новости, 23.06.2023
Названы правила, которые нужно соблюдать при путешествии в одиночку
Опытная туристка Серена Келли назвала правила, которые необходимо соблюдать для безопасного путешествия в одиночку, сообщает Mirror. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T01:08
2023-06-23T01:08
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безопасность
туризм
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Опытная туристка Серена Келли назвала правила, которые необходимо соблюдать для безопасного путешествия в одиночку, сообщает Mirror. Заранее изучите страну или город, куда вы едете: обычаи, законы и социальные нормы района. Это поможет избежать недоразумений.Загрузите в телефон офлайн-карту. Вы не собьетесь с пути, даже если интернета не будет.Одевайтесь скромно, чтобы не выделяться в толпе. Это поможет избежать нежелательного внимания и снизить риск домогательств.Бронируйте жилье в безопасных районах, с хорошими отзывами и камерами видеонаблюдения. Если денег немного, останавливайтесь в хостеле – рядом с другими людьми, которые при необходимости помогут.Расскажите о маршруте друзьям и близким. Держите их в курсе изменения планов, но не делитесь точным местоположением с незнакомцами в соцсетях. Носите с собой булавку, перцовый баллончик или свисток – чтобы привлечь внимание. И не гуляйте ночью в одиночестве. Старайтесь находиться в хорошо освещенных местах, а если это невозможно – вызовите такси.
https://ria.ru/20230614/puteshestviya-1877781597.html
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Названы правила, которые нужно соблюдать при путешествии в одиночку

Туристка назвала правила, которые помогают безопасно путешествовать в одиночку

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаТуристка в горах, Чеченская Республика
Туристка в горах, Чеченская Республика - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Опытная туристка Серена Келли назвала правила, которые необходимо соблюдать для безопасного путешествия в одиночку, сообщает Mirror.
Заранее изучите страну или город, куда вы едете: обычаи, законы и социальные нормы района. Это поможет избежать недоразумений.
Загрузите в телефон офлайн-карту. Вы не собьетесь с пути, даже если интернета не будет.
Одевайтесь скромно, чтобы не выделяться в толпе. Это поможет избежать нежелательного внимания и снизить риск домогательств.
Бронируйте жилье в безопасных районах, с хорошими отзывами и камерами видеонаблюдения. Если денег немного, останавливайтесь в хостеле – рядом с другими людьми, которые при необходимости помогут.
Расскажите о маршруте друзьям и близким. Держите их в курсе изменения планов, но не делитесь точным местоположением с незнакомцами в соцсетях.
Носите с собой булавку, перцовый баллончик или свисток – чтобы привлечь внимание. И не гуляйте ночью в одиночестве. Старайтесь находиться в хорошо освещенных местах, а если это невозможно – вызовите такси.
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