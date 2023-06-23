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ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около ста снарядов - РИА Новости, 23.06.2023
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11:28 23.06.2023 (обновлено: 12:30 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/obstrely-1879964783.html
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около ста снарядов
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около ста снарядов - РИА Новости, 23.06.2023
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около ста снарядов
За минувшие сутки украинские войска выпустили по территории Белгородской области около ста различных снарядов, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:28
2023-06-23T12:30
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 23 июн — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска выпустили по территории Белгородской области около ста различных снарядов, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его информации, обстрелам подверглись Белгородский, Борисовский, Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский городские округа."По Волоконовскому району за прошедшие сутки всего выпущено 48 единиц различных боеприпасов. Из них 14 пришлись на окраину хутора Старый. Обошлось без последствий. Двадцать три снаряда выпущено по селу Тишанка, из них 22 — по окраине села. Пострадавших и разрушений нет. Один прилет зафиксирован на окраине села Коновалово — без пострадавших и разрушений. По поселку Красный Пахарь выпущено десять снарядов", — перечислил Гладков.Он уточнил, что повреждения получили три частных домовладения, газопровод и линия электропередачи. Сейчас газ и свет там уже восстановили. В Белгородском районе под обстрел попали села Щетиновка (девять артиллерийских снарядов) и Журавлевка (четыре), в Борисовском — село Цаповка (шесть снарядов из миномета). В Грайворонском городском округе также из миномета обстреляли села Сподарюшино (11 прилетов в районе кладбища) и Дроновка (четыре снаряда в поле). Кроме того, на окраине села беспилотник сбросил взрывное устройство.В Шебекинском городском округе обстреляли из минометов села Середа (три снаряда) и Новая Таволжанка (пять снарядов), а из артиллерии — Белянку (восемь снарядов). В Середе также сбросили взрывное устройство с дрона.При обстрелах никто не пострадал.Днем ранее ВСУ обстреляли четыре приграничных района Белгородской области, выпустив 79 различных боеприпасов.С апреля 2022 года на всей территории Белгородской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области около ста снарядов

Губернатор Гладков: порядка ста снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 23 июн — РИА Новости. За минувшие сутки украинские войска выпустили по территории Белгородской области около ста различных снарядов, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
По его информации, обстрелам подверглись Белгородский, Борисовский, Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский городские округа.
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"По Волоконовскому району за прошедшие сутки всего выпущено 48 единиц различных боеприпасов. Из них 14 пришлись на окраину хутора Старый. Обошлось без последствий. Двадцать три снаряда выпущено по селу Тишанка, из них 22 — по окраине села. Пострадавших и разрушений нет. Один прилет зафиксирован на окраине села Коновалово — без пострадавших и разрушений. По поселку Красный Пахарь выпущено десять снарядов", — перечислил Гладков.
Он уточнил, что повреждения получили три частных домовладения, газопровод и линия электропередачи. Сейчас газ и свет там уже восстановили.
В Белгородском районе под обстрел попали села Щетиновка (девять артиллерийских снарядов) и Журавлевка (четыре), в Борисовском — село Цаповка (шесть снарядов из миномета). В Грайворонском городском округе также из миномета обстреляли села Сподарюшино (11 прилетов в районе кладбища) и Дроновка (четыре снаряда в поле). Кроме того, на окраине села беспилотник сбросил взрывное устройство.
В Шебекинском городском округе обстреляли из минометов села Середа (три снаряда) и Новая Таволжанка (пять снарядов), а из артиллерии — Белянку (восемь снарядов). В Середе также сбросили взрывное устройство с дрона.
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При обстрелах никто не пострадал.
Днем ранее ВСУ обстреляли четыре приграничных района Белгородской области, выпустив 79 различных боеприпасов.
С апреля 2022 года на всей территории Белгородской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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