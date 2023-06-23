https://ria.ru/20230623/obstrely-1879906062.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 23.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T06:48

2023-06-23T06:48

2023-06-23T06:48

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.15 - населенный пункт Орловка - город Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 05.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1879903473.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия