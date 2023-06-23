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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:48 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/obstrely-1879906062.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 23.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T06:48
2023-06-23T06:48
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.15 - населенный пункт Орловка - город Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 05.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1879903473.html
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донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкМагазин в Куйбышевском районе Донецка, разрушенный в результате обстрела ВСУ
Магазин в Куйбышевском районе Донецка, разрушенный в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Магазин в Куйбышевском районе Донецка, разрушенный в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 05.15 - населенный пункт Орловка - город Макеевка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 05.55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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