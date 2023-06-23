ВСУ выпустили еще 11 снарядов натовского калибра по районам Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще 11 снарядов натовского калибра по районам Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудники СЦКК здания Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка
Сотрудники СЦКК здания Научно-Исследовательского института, поврежденного в результате обстрела из РСЗО HIMARS, в Калининском районе Донецка. Архивное фото
ДООНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили еще 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 04.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 04.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
Кроме того, сообщается, что украинские войска с 00.40 выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметра по населенному пункту Ясиноватая.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.