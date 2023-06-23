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ВСУ выпустили еще 11 снарядов натовского калибра по районам Донецка

ВСУ выпустили еще 11 снарядов натовского калибра по районам Донецка - РИА Новости, 23.06.2023

ВСУ выпустили еще 11 снарядов натовского калибра по районам Донецка

Украинские войска в ночь на пятницу выпустили еще 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T05:21

2023-06-23T05:21

2023-06-23T05:21

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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ДООНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу выпустили еще 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 04.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 04.25 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, сообщается, что украинские войска с 00.40 выпустили пять снарядов калибра 155 миллиметра по населенному пункту Ясиноватая. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230622/vsu-1879890068.html

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донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, происшествия