https://ria.ru/20230623/obstrel-1880086892.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 23.06.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска в пятницу за 50 минут обстреляли Ясиноватую и Кировский район Донецка, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T19:57

2023-06-23T19:57

2023-06-23T19:57

специальная военная операция на украине

донецк

ясиноватая

кировский район

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска в пятницу за 50 минут обстреляли Ясиноватую и Кировский район Донецка, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров...19.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров...19.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

донецк

ясиноватая

кировский район

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донецк, ясиноватая, кировский район, нато, происшествия