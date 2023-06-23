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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:57 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/obstrel-1880086892.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 23.06.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска в пятницу за 50 минут обстреляли Ясиноватую и Кировский район Донецка, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T19:57
2023-06-23T19:57
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
кировский район
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска в пятницу за 50 минут обстреляли Ясиноватую и Кировский район Донецка, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров...19.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров...19.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
донецк
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донецк, ясиноватая, кировский район, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, Кировский район, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска в пятницу за 50 минут обстреляли Ясиноватую и Кировский район Донецка, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров...19.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров...19.30 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкЯсиноватаяКировский районНАТОПроисшествия
 
 
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